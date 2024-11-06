Мэр Омска Шелест рассказал о концепции оформления города к Новому году

Как сообщил в своём Telegram-канале градоначальник Сергей Шелест, она интегрирована с территориальным брендом Омской области и оформлением Чемпионата России по фигурному катанию, который пройдет в Омске в декабре.
Баннерные панно, флаговые конструкции и флагштоки появятся на улицах Гагарина, Иртышской набережной, Ленина, Конева, Заозёрной и других. А в сквере имени Дзержинского, Выставочном сквере, на улице Партизанской и на площади у цирка будут установлены стелы и малые архитектурные формы.
Также выбран слоган, который объединит все праздничные новогодние мероприятия в городе: «Верь, мечтай! Всё сбудется!».
Напомним, что открытие главной городской Ёлки в этом году намечено на 27 декабря. Также мы сообщали о том, какие горки появятся к Новому Году в Омской крепости.