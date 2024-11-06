Мэр Омска Шелест рассказал о концепции оформления города к Новому году

Баннерные панно, флаговые конструкции и флагштоки появятся на улицах Гагарина, Иртышской набережной, Ленина, Конева, Заозёрной и других. А в сквере имени Дзержинского, Выставочном сквере, на улице Партизанской и на площади у цирка будут установлены стелы и малые архитектурные формы.