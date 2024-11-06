Токаев принял участие в саммите Организации тюркских государств

«Несомненно, это большое событие. Пользуясь возможностью, хотел бы поздравить всех участников с этой важной датой. ОТГ за короткий период времени стала авторитетной структурой, упрочив свой статус на мировой арене. Считаю, что все это было достигнуто благодаря нашему нерушимому единству и солидарности. Уверен, что сегодняшний саммит будет способствовать дальнейшему укреплению сотрудничества».