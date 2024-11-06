КПРФ зовет новосибирцев на митинг 7 ноября в 19:00 на площадь Ленина

— Завтра 7 ноября — важнейшая в истории нашей страны дата. 107 лет назад — в октябре 1917 года — свершилась Великая Октябрьская социалистическая революция. Созданная Лениным, окрепшая при Сталине Советская Россия стала первым в мире государством, главными целями которого были построение общества социальной справедливости и забота о благополучии большинства жителей страны, — отмечает Анатолий Локоть.
К достижениям Великого Октября лидер новосибирских коммунистов относит 8-часовой рабочий день, бесплатные медицина и образование, достойные пенсии, сильную армию и передовая наука.
Очередную годовщину Великой Октябрьской социалистической революции новосибирские коммунисты планируют отметить демонстрацией по аллее Красного проспекта, которая начнется в 18:30 от перекрестка с улицей Крылова, и митингом на площади Ленина в 19:00.
— Развал СССР стал величайшей геополитической катастрофой ХХ века. Сегодня, в сложное для России время, победный опыт советского социализма жизненно важен. Путь, указанный Лениным и Сталиным, как никогда актуален, — резюмирует Анатолий Локоть.