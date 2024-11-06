КПРФ зовет новосибирцев на митинг 7 ноября в 19:00 на площадь Ленина

— Завтра 7 ноября — важнейшая в истории нашей страны дата. 107 лет назад — в октябре 1917 года — свершилась Великая Октябрьская социалистическая революция. Созданная Лениным, окрепшая при Сталине Советская Россия стала первым в мире государством, главными целями которого были построение общества социальной справедливости и забота о благополучии большинства жителей страны, — отмечает Анатолий Локоть.