Главой администрации Белокатайского района Башкирии избрана Лилия Мулланурова.

Это решение сегодня, 6 ноября, приняли депутаты районного совета на своем заседании. В его работе принял участие Глава Башкортостана Радий Хабиров.
Он отметил, что 2024 год для жителей района особенный — недавно село Белокатай отметило свое 220-летие.
Глава региона поблагодарил руководство и жителей района за поддержку участников специальной военной операции и их семей.
Ежемесячно из района отправляется гуманитарный груз. Пенсионеры, труженики и школьники — все вносят свой посильный вклад в приближение победы. В 19 населенных пунктах Белокатайского района на постоянной основе плетут маскировочные сети. Радий Хабиров отдельно отметил братьев Цыпышевых, которые отправили в зону СВО 280 кубометров леса и пиломатериалов.
«Белокатайский район для меня особо дорог. После возвращения в родной край, еще исполняющим обязанности Главы Башкортостан, я с добрыми пожеланиями проводил 2018 год. Тогда мы вместе с жителями села Ургала поздравили всех жителей республики с наступающим Новым годом», — рассказал руководитель региона.
По просьбе местных жителей в районе построили и ввели в эксплуатацию новую модульную врачебную амбулаторию в селе Ургала.
«Я сегодня отдельно хочу поблагодарить Масхута Рашитовича за многолетнюю работу на посту главы администрации района. За пять лет совместной работы мы с вами, уважаемый Масхут Рашитович, добились многого. Спасибо вам за вашу работу».
За эти пять лет в деревнях Атарша, Емаши, Ногуши, Яныбаево и Утяшево открылись новые современные ФАПы. В районе активно занимались благоустройством парков, дворов и сел, строили школы, дороги и мосты.
Глава региона сказал, что новому руководителю района важно продолжать реализацию национальных проектов, федеральных и республиканских программ. В ближайшие годы необходимо завершить масштабную программу капитального ремонта и реконструкции сетей водоснабжения в райцентре.
Ещё одна большая задача — строительство физкультурно-оздоровительного комплекса.
Но главной задачей, по словам Главы республики остается поддержка участников СВО и членов их семей.
Депутаты совета единогласно проголосовали за кандидатуру Лилия Муллануровой. Она поблагодарила Главу Башкортостана за доверие и отметила, что впереди у района много задач, которые предстоит решить совместно.
Биографическая справка:
Лилия Мулланурова родилась в селе Белянка Белокатайского района. В 1998 закончила Башкирский госуниверситет по специальности преподаватель башкирского языка и литературы, в 2008 году Башкирскую академию государственной службы и управления при Президенте РБ. Трудовую карьеру начала учителем Новомаскаринской начальной школы Белокатайского района.
Работала управляющим делами администрации Белянковского сельсовета Белокатайского района, председателем комитета по делам молодёжи администрации Белокатайского района, начальником отдела кадровой и информационно-аналитической работы администрации. С ноября 2020 года занимала должность заместителем главы администрации Белокатайского района по социально-культурным и гуманитарным вопросам.