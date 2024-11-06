Главой администрации Белокатайского района Башкирии избрана Лилия Мулланурова.

Лилия Мулланурова родилась в селе Белянка Белокатайского района. В 1998 закончила Башкирский госуниверситет по специальности преподаватель башкирского языка и литературы, в 2008 году Башкирскую академию государственной службы и управления при Президенте РБ. Трудовую карьеру начала учителем Новомаскаринской начальной школы Белокатайского района.

Работала управляющим делами администрации Белянковского сельсовета Белокатайского района, председателем комитета по делам молодёжи администрации Белокатайского района, начальником отдела кадровой и информационно-аналитической работы администрации. С ноября 2020 года занимала должность заместителем главы администрации Белокатайского района по социально-культурным и гуманитарным вопросам.