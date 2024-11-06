Кто из мировых лидеров поздравил Трампа с победой на выборах

Самым первым поздравил Дональда Трампа глава Сальвадора Найиб Букеле. Свое обращение к новому главе США он разместил в соцсети X.
Премьер Венгрии Виктор Орбан признал, что победа Трампа была «необходима для мира». Он назвал возвращение республиканца на пост главы США «величайшим камбэком».
Президент Сербии Александр Вучич написал в сети X, что США и Сербия продолжат сотрудничать для «стабильности, благополучия и мира». Свой пост он сопроводил фотографией нового президента.
Президент Франции Эмманюэль Макрон в соцсетях в обращении к новому президенту США заявил, что готов сотрудничать с Трампом «во имя мира и процветания».
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер отметил, что победа Дональда Трампа является «исторической», и добавил, что с нетерпением ждет возможности работать с новым президентом и выразил уверенность, что Великобританию и США продолжат связывать особые отношения.
Владимир Зеленский также поспешил поздравить Трампа с победой на выборах. Он заявил, что вспоминает встречу с республиканцем в сентябре, во время которой обсуждалось сотрудничество США и Украины, а также украинский «план победы».
Президент Турции Тайип Эрдоган в своем обращении к Трампу назвал его своим другом и добавил, что рассчитывает на его помощь в урегулировании противостояния вокруг Украины.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди в соцсети написал, что надеется на дальнейшее укрепление «всеобъемлющего глобального и стратегического партнерства» между двумя странами.
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху назвал победу Трампа «историческим возвращением» в Белый дом, которое даст новый старт Америке.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц в поздравлении Трампу выразил желание продолжать сотрудничество «на благо граждан».
Генсек НАТО Марк Рютте тоже поздравил Трампа с победой и заявил, что ждет работы с ним, чтобы «продвигать мир с помощью силы в рамках НАТО».
Также Дональда Трампа поздравили президент Литвы Гитанас Науседа, президент Латвии Эдгарс Ринкевич, канцлер Австрии Карл Нехаммер, вице-премьер Италии Маттео Сальвини, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Выборы президента США состоялись 5 ноября. После появления предварительных результатов голосования кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп объявил о своей победе, поблагодарив избирателей «за исключительную честь».