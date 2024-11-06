Кто из мировых лидеров поздравил Трампа с победой на выборах

Дональд Трамп, который обходит в президентской гонке Камалу Харрис и уже объявил себя 47-м президентом США, начал принимать поздравления от мировых лидеров и политиков. К нему уже обратились с добрыми пожеланиями и выразили надежду на сотрудничество лидеры десятков стран.