Вячеслав Федорищев обратил внимание на низкое число спортобъектов в регионе

«Это позор. И никакие спекуляции по вопросу финансирования профессиональных спортивных клубов здесь не нужны. Приоритет областного бюджета — массовый спорт. Так решили вместе с жителями региона», — написал губернатор.
До 1 сентября 2025 года в Самарской области будет построено 75 универсальных спортивных площадок, что в 3 раза больше, чем в этом году. Также введут в эксплуатацию пять модульных ФОКов, два ФОКа открытого типа, обустроят два фиджитал-центра, отремонтируют ряд спорткомплексов.
Глава региона отметил, что профессиональные клубы продолжат поддерживать, но в других объемах, при этом увеличится доля финансирования команд со стороны спонсоров.