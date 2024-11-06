Вячеслав Федорищев обратил внимание на низкое число спортобъектов в регионе

До 1 сентября 2025 года в Самарской области будет построено 75 универсальных спортивных площадок, что в 3 раза больше, чем в этом году. Также введут в эксплуатацию пять модульных ФОКов, два ФОКа открытого типа, обустроят два фиджитал-центра, отремонтируют ряд спорткомплексов.