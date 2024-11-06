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Вячеслав Федорищев обратил внимание на низкое число спортобъектов в регионе

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем Telegram-канале обратил внимание на недостаточное число спортивных объектов. По уровню оснащенности ими на душу населения регион занимает 82-е место из 89.

Источник: Коммерсантъ

«Это позор. И никакие спекуляции по вопросу финансирования профессиональных спортивных клубов здесь не нужны. Приоритет областного бюджета — массовый спорт. Так решили вместе с жителями региона», — написал губернатор.

До 1 сентября 2025 года в Самарской области будет построено 75 универсальных спортивных площадок, что в 3 раза больше, чем в этом году. Также введут в эксплуатацию пять модульных ФОКов, два ФОКа открытого типа, обустроят два фиджитал-центра, отремонтируют ряд спорткомплексов.

Глава региона отметил, что профессиональные клубы продолжат поддерживать, но в других объемах, при этом увеличится доля финансирования команд со стороны спонсоров.