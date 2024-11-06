Мирзиёев встретился с Орбаном — что обсудили

С особым удовлетворением они отметили практические результаты взаимодействия: рост показателей товарооборота и масштабы промышленной кооперации, работу по созданию индустриального парка в Ташобласти. В октябре в Коканде прошел первый Форум регионов. В этом месяце в Будапеште состоятся важные совместные культурные мероприятия.