Трамп заявил о своей победе и назвал себя 47-м президентом США

В США исход голосования зависит от решения выборщиков. Их количество от штата равно числу его представителей в конгрессе. ~Кандидату в президенты нужно набрать 270 голосов и более для победы~, причем в абсолютном большинстве штатов действует правило «победитель получает все»: кандидат, который одержал победу в штате, забирает все голоса, а не только тех, кто действительно за него проголосовал. Поскольку Трамп, по прогнозам, уже перешагнул порог в 270 голосов, его назвали президентом, хотя на подсчет всех бюллетеней уходит несколько дней.