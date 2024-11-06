Таможня Беларуси высказалась об очередях на границе с Евросоюзом. Подробности рассказал заместитель начальника главного управления организации таможенного контроля Государственного таможенного комитета Дмитрий Ковалев, сообщает БелТА.
Он обратил внимание на то, что самым актуальным вопросом остается наличие очередей на границе.
— Все мы понимаем, что наличие очередей на границе зависит от решения ЕС, — уточнил представитель таможни Беларуси.
По его словам, закрытие пунктов пропуска, а также искусственное снижение пропускной способности вредит как экономике Евросоюза, так и общению граждан. Ковалев подчеркнул, что белорусская стороны делает все возможное для того, чтобы урегулировать вопрос с очередями.
Он уточнил, что Беларусь неоднократно обращалась к сопредельной стороне с вопросами, касающимися обеспечения пропускной способности, возобновления ранее закрытых пунктов пропуска.
— Но сопредельная сторона нас не слышит. И ситуация на границе продолжает ухудшаться.
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