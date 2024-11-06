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Таможня Беларуси высказалась об очередях на границе с Евросоюзом

ГТК отреагировал на очереди на границе Беларуси с ЕС.

Источник: Комсомольская правда

Таможня Беларуси высказалась об очередях на границе с Евросоюзом. Подробности рассказал заместитель начальника главного управления организации таможенного контроля Государственного таможенного комитета Дмитрий Ковалев, сообщает БелТА.

Он обратил внимание на то, что самым актуальным вопросом остается наличие очередей на границе.

— Все мы понимаем, что наличие очередей на границе зависит от решения ЕС, — уточнил представитель таможни Беларуси.

По его словам, закрытие пунктов пропуска, а также искусственное снижение пропускной способности вредит как экономике Евросоюза, так и общению граждан. Ковалев подчеркнул, что белорусская стороны делает все возможное для того, чтобы урегулировать вопрос с очередями.

Он уточнил, что Беларусь неоднократно обращалась к сопредельной стороне с вопросами, касающимися обеспечения пропускной способности, возобновления ранее закрытых пунктов пропуска.

— Но сопредельная сторона нас не слышит. И ситуация на границе продолжает ухудшаться.

Ранее глава ГТК Беларуси сказал про диалог с Западом через посты и пункты пропуска.

Тем временем Беларусь и Россия приняли решение об отмене роуминга с 1 марта 2025 года: «Не менее 300 минут на звонки и не менее 5 гигабайт передачи данных в месяц».

Также мы писали, что пограничники нашли беженца с трупом друга на границе Беларуси с Латвией.