Таможня Беларуси высказалась об очередях на границе с Евросоюзом

По его словам, закрытие пунктов пропуска, а также искусственное снижение пропускной способности вредит как экономике Евросоюза, так и общению граждан. Ковалев подчеркнул, что белорусская стороны делает все возможное для того, чтобы урегулировать вопрос с очередями.