Губернатор распорядился решить вопрос с задержкой зарплат хоккеистам «Лады»

Ранее о финансовых трудностях, которые испытывает ХК «Лада», рассказал генеральный директор клуба Александр Чеботарев. Он признал задержки в выплате зарплат хоккеистам и заявил, что, насколько он знает, финансовые проблемы сейчас у всех профессиональных клубов в регионе. Это заявление было сделано на фоне обещания губернатора в течение ближайших двух месяцев провести комплексные проверки расходования бюджетных средств профессиональными клубами.