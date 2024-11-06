Губернатор распорядился решить вопрос с задержкой зарплат хоккеистам «Лады»

Об этом глава региона сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
По словам господина Федорищева, в спортклубах, где правительство региона выступает учредителем, финансовых сбоев быть не должно. Также он поручил выяснить, нет ли аналогичных проблем в других спортивных командах Самарской области.
«Другой момент. Мы будем очень тщательно анализировать, как клубы распоряжаются бюджетными средствами. Оценим, насколько качественно работает менеджмент, адекватны ли зарплаты игроков и руководителей. При необходимости оптимизируем экономику. Избыточных, неоправданных расходов быть не должно. Каждый бюджетный рубль должен тратиться спортивными клубами максимально эффективно», — подчеркнул губернатор.
Ранее о финансовых трудностях, которые испытывает ХК «Лада», рассказал генеральный директор клуба Александр Чеботарев. Он признал задержки в выплате зарплат хоккеистам и заявил, что, насколько он знает, финансовые проблемы сейчас у всех профессиональных клубов в регионе. Это заявление было сделано на фоне обещания губернатора в течение ближайших двух месяцев провести комплексные проверки расходования бюджетных средств профессиональными клубами.