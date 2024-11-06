Выборы в США и перспективы отношений с Вашингтоном. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
Президент России Владимир Путин по видеосвязи примет участие в спуске на воду ледокола «Чукотка».
Глава государства также будет готовиться к выступлению на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай».
О выборах в США
Путин не планирует поздравлять Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США: «Давайте не забывать, что речь идет о недружественной стране, которая и прямо, и косвенно вовлечена в войну против нашего государства».
Оптимистичная реакция российских политиков на победу Трампа объясняется его мирными устремлениями на международной арене: «Вы знаете, что в ходе предвыборной кампании, хотя были достаточно жесткие заявления господина Трампа, но это объясняется предвыборной гонкой, но были и заявления, в которых речь шла о его мирных устремлениях на международной арене и о его устремлениях на то, чтобы прервать эту спираль и тотальную политику, нацеленную на продолжение старых войн и развязывание новых войн».
Итоги выборов в США являются их «внутренним делом»
Кремль будет делать выводы о президентстве Трампа по его первым заявлениям в контексте России и конкретным шагам.
Кремль решительно отверг обвинения во вмешательстве в выборы США: «Мы не вмешивались, не вмешиваемся и не собираемся вмешиваться ни в чьи внутренние дела и весьма тверды в том, чтобы защищать наши интересы на предмет невмешательства в наши собственные внутренние дела».
Перспективы отношений с США
Дальнейшая судьба российско-американских отношений, находящихся сейчас в «исторически самой низкой точке», будет зависеть от следующего руководства США.
Путин сохраняет готовность к конструктивному диалогу с США, но Вашингтон настроен противоположно: «В настоящий момент у администрации США настрой диаметрально противоположный. Что будет в январе — посмотрим».
Россия будет судить по делам властей США, а «эвентуальные рассуждения» о планах остановить войну на Украине неуместны.
О «российских самолетах с зажигательными устройствами»
Сообщения СМИ о том, что Россия якобы может направить на самолетах в сторону США некие зажигательные устройства, являются утками: «Это не в первый раз, это уже тенденция, публикуют абсолютные пустышки».