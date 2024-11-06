Выборы в США и перспективы отношений с Вашингтоном. Темы брифинга Пескова

Оптимистичная реакция российских политиков на победу Трампа объясняется его мирными устремлениями на международной арене: «Вы знаете, что в ходе предвыборной кампании, хотя были достаточно жесткие заявления господина Трампа, но это объясняется предвыборной гонкой, но были и заявления, в которых речь шла о его мирных устремлениях на международной арене и о его устремлениях на то, чтобы прервать эту спираль и тотальную политику, нацеленную на продолжение старых войн и развязывание новых войн».