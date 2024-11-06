Мэр Уфы назвал первый снегопад серьезным испытанием

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев прокомментировал работу городских служб в период первого обильного снегопада в этом году. Он признал, что для них это «серьезное испытание».
«Снега много и он не останавливается. Выпало сразу около 15 см осадков, — сообщил градоначальник. — Продолжаем устранять последствия, коммунальная техника и рабочие на линии».
Чиновники провели оперативное совещание. По словам Мавлиева, текущая ситуация проанализирована, зоны ответственности распределены.
«Будем отрабатывать и контролировать», — написал он.
Напомним, коммунальная техника на дорогах сегодня работала с ночи, тем не менее утром Уфа встала в десятибалльных пробках.