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Песков оценил возможность разговора Путина и Трампа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал итоги выборов президента в США. Он заявил о готовности Москвы к диалогу в случае шагов со стороны Вашингтона.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Пресс-служба Президента России

У представителя Кремля спросили, не обидится ли Дональд Трамп, если российский лидер Владимир Путин не поздравит его с победой в президентской гонке.

Дмитрий Песков ответил, что ему неизвестно, собирается ли глава РФ поздравлять нового президента США с избранием.

Пресс-секретарь Путина констатировал, что сейчас отношения между США и Россией находятся в самой низкой точке: удастся ли придать им новый вектор развития — зависит в том числе от нового главы и администрации Соединенных Штатов Америки.

Песков подчеркнул, что прогнозы о дальнейших действиях Трампа в отношении России в Кремле не строят, а выводы будут делать по конкретным шагам и словам. При этом с российской стороны есть готовность к налаживанию взаимоотношений.

«Еще раз повторяю и напоминаю вам слова Путина о его открытости к контактам, к диалогу», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, ответит ли Путин на звонок Трампа по вопросу урегулирования ситуации на Украине.

Представитель Кремля подчеркнул, что в Кремле понимают, что США вовлечены в военное противостояние с Россией.

Все-таки давайте не забывать, что речь идет о недружественной стране, которая и прямо, и косвенно вовлечена в войну против нашего государства.

Дмитрий Песков
(цитата по «РИА Новости»)

Пресс-секретарь президента заявил, что США «добавляют керосин» в конфликт между Россией и Украиной, хотя могли бы содействовать его прекращению. При этом представитель Кремля констатировал, что закончить противостояние в одну ночь невозможно.

«Соединенные Штаты Америки способны траекторию своей внешней политики изменить. Но будет ли это сделано и каким образом, если это будет, мы с вами посмотрим после января», — сказал Песков.

Выборы президента США прошли 5 ноября. Республиканец Дональд Трамп уже объявил о своей победе и принимает поздравления от мировых лидеров.

Песков Дмитрий
Путин Владимир
Трамп Дональд