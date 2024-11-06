WSJ: победа Трампа на выборах создаст больше неопределенности для Киева

Ранее Трамп в интервью подкасту PBD заявил, что Зеленский несет ответственность за начало конфликта и должен был предотвратить его начало. Он назвал украинского президента одним из величайших продавцов, которых он когда-либо видел, которому удавалось после каждого визита в США выбивать по 100 млрд долларов. При этом Трамп отметил, что ему очень жаль украинцев и хотелось бы им помочь. Однако, по мнению кандидата в президенты США, «Зеленский никогда не должен был позволить этой войне начаться». Трамп также назвал конфликт «проигрышной войной» и добавил, что «Украина уже не та Украина, что была раньше».