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WSJ: победа Трампа на выборах создаст больше неопределенности для Киева

Кандидат в президенты от Республиканской партии неоднократно заявлял, что намерен положить конец украинскому конфликту, а также ставил под сомнение расходы США на поддержку Украины, напоминает газета.

Источник: Reuters

НЬЮ-ЙОРК, 6 ноября. /ТАСС/. Возможная победа кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа на выборах создаст еще больше неопределенности в отношении Украины, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

Как напоминает издание, Трамп неоднократно заявлял, что намерен положить конец украинскому конфликту, а также ставил под сомнение расходы США на поддержку Украины. «Многие украинцы обеспокоены тем, что Трамп может ослабить позиции Киева, сократив критически важную военную и финансовую поддержку или попытавшись заключить сделку с президентом России Владимиром Путиным», — пишут обозреватели WSJ.

Ранее Трамп в интервью подкасту PBD заявил, что Зеленский несет ответственность за начало конфликта и должен был предотвратить его начало. Он назвал украинского президента одним из величайших продавцов, которых он когда-либо видел, которому удавалось после каждого визита в США выбивать по 100 млрд долларов. При этом Трамп отметил, что ему очень жаль украинцев и хотелось бы им помочь. Однако, по мнению кандидата в президенты США, «Зеленский никогда не должен был позволить этой войне начаться». Трамп также назвал конфликт «проигрышной войной» и добавил, что «Украина уже не та Украина, что была раньше».

Голосование на выборах в США завершилось утром 6 ноября по московскому времени. Официально итоги еще не подведены, но, по прогнозам Fox News, Трамп уже набрал 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Сам он уже объявил себя 47-м президентом США. Спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон назвал его избранным главой государства, Трампу уже начали поступать поздравления от иностранных лидеров.

Трамп Дональд