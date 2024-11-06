Санду поздравила Трампа с победой

КИШИНЕВ, 6 ноя — РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду поздравила Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США, соответствующая публикация появилась на странице в соцсети Х (Twiter).
«Молдавия ценит свои отношения с Соединенными Штатами, нашим стратегическим партнером, и с нетерпением ждет углубления нашего сотрудничества ради большего процветания и безопасности для нашего народа».
Дональд Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе. По данным Fox News, Трамп набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американская газета Hill и авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.
США и Молдавия поддерживают дипломатические отношения с 1992 года, с момента признания независимости республики.
В самой Молдавии 3 ноября прошел второй тур президентских выборов. За победу боролись прозападный президент Санду и экс-генпрокурор, кандидат от оппозиционной партии социалистов, выходец из Гагаузии Стояногло. После обработки 100% протоколов Санду, которую поддерживает правящая партия «Действие и солидарность», набирает 55,33% голосов, Стояногло — 44,67%. В то же время после обработки 100% протоколов с избирательных участков внутри страны во втором туре выборов лидирует Стояногло с 51,19%, Санду набирает 48,81%. Оппозиция в Молдавии отмечает, что президентский мандат Санду можно считать очень уязвимым, поскольку она не пользуется поддержкой граждан внутри Молдавии.