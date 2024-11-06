Полковник Ходаренок: Трамп не сможет за сутки решить конфликт на Украине

Что вне всяких сомнений есть в арсенале будущего президента Соединенных Штатов — экономические и военные рычаги воздействия на ситуацию. ~Глава новой администрации Белого дома может надавить и на Москву (еще более усилив санкционное давление, там еще есть возможности для наращивания), и может поставить практически в безвыходное положение Киев~, резко сократив объемы поставок вооружения и военной техники. То есть возможности (а это далеко не полный перечень) для повышения договороспособности сторон конфликта у Белого дома явно имеются.