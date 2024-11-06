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Лукашенко напомнил руководителю Минска про «должок»

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко после открытия и посещения бассейна международного стандарта в Минске напомнил председателю Мингорисполкома Владимиру Кухареву в целом про задачу по архитектурному развитию столицы, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: AP 2024

«У тебя должок. Ты мне обещал поделить Минск на куски, скажем так, и архитекторы должны сказать, как его дошлифовать. Здесь что-то построили, до ума довели целый микрорайон. Нам надо посмотреть основные места, особенно в центре. Я всегда держал эти площади, но, не перегружая их, надо посмотреть, что там добавить. Но это должны архитекторы сказать», — заявил белорусский лидер.

«Мы не только в центре. Мы работаем и на окраинах», — отметил председатель Мингорисполкома.

«Так я же и говорю: на куски поделить. Даже не на районы, а еще мельче. И посмотреть», — конкретизировал глава государства.

«Микрорайонами работаем», — согласился Владимир Кухарев.

«Здесь мы исходили из практики, до ума довели», — отметил Александр Лукашенко, говоря о территории в районе бассейна. Вместе с тем он обратил внимание на озеленение откосов, в частности вдоль железной дороги, возле развязок. Речь о высадке кустарников. Председатель заверил, что работы в этом плане ведутся и многое уже сделано.

Лукашенко Александр