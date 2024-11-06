Лукашенко напомнил руководителю Минска про «должок»

«У тебя должок. Ты мне обещал поделить Минск на куски, скажем так, и архитекторы должны сказать, как его дошлифовать. Здесь что-то построили, до ума довели целый микрорайон. Нам надо посмотреть основные места, особенно в центре. Я всегда держал эти площади, но, не перегружая их, надо посмотреть, что там добавить. Но это должны архитекторы сказать», — заявил белорусский лидер.