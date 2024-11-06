Лукашенко напомнил руководителю Минска про «должок»

«У тебя должок. Ты мне обещал поделить Минск на куски, скажем так, и архитекторы должны сказать, как его дошлифовать. Здесь что-то построили, до ума довели целый микрорайон. Нам надо посмотреть основные места, особенно в центре. Я всегда держал эти площади, но, не перегружая их, надо посмотреть, что там добавить. Но это должны архитекторы сказать», — заявил белорусский лидер.
«Мы не только в центре. Мы работаем и на окраинах», — отметил председатель Мингорисполкома.
«Так я же и говорю: на куски поделить. Даже не на районы, а еще мельче. И посмотреть», — конкретизировал глава государства.
«Микрорайонами работаем», — согласился Владимир Кухарев.
«Здесь мы исходили из практики, до ума довели», — отметил Александр Лукашенко, говоря о территории в районе бассейна. Вместе с тем он обратил внимание на озеленение откосов, в частности вдоль железной дороги, возле развязок. Речь о высадке кустарников. Председатель заверил, что работы в этом плане ведутся и многое уже сделано.