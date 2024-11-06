«Дети хотят быть зверями»: срочно принять меры из-за квадроберов в Казахстане предложил депутат

«Наш мудрый народ говорит, что дети — это наше будущее, а сегодняшние дети одержимы тем, чтобы быть зверями. Сегодня в соцсетях набирает обороты новая субкультура под названием квадроберы. Это серьезная угроза для детей и подростков нашей страны, они отказываются быть человеком в повседневной жизни, и приравнивают себя к животными, ходят в масках в виде разных четвероногих животных, изображают собак кошек, озвучивают их. На первый взгляд это кажется баловством, но это влияет на развитие детей. Они не только переодеваются, но и нападают на людей с характерными для собак особенностями, наблюдались факты укусов и царапаний. Именно эти события уже зафиксированы в соседних странах России и Узбекистане. В соцсетях появляются закрытые группы и каналы, обучающие быть квадроберами», — заявил депутат Даулет Мукаев.
Он добавил, что развитие этой субкультуры грозит потерей целого поколения, потому что дети отказываются быть людьми и деградируют от этой игры.
«Мы должны создать правовой барьеры для этой проблемы и строго контролировать социальные сети. Сегодня в России обсуждается принятие закона по этому вопросу, в Узбекистане ставят вопрос о наложении штрафов на родителей за ненадлежащее исполнение обязанностей. Нужно срочно действовать, в нашей стране компетентные органы также должны всесторонне изучить этот вопрос и принять комплексные меры по профилактике этой проблемы», — озвучил свой запрос на имя премьер-министра Олжаса Бектенова депутат.
Недавно мы писали подробный материал о данной субкультуре. Квадробика — это явление, когда дети или подростки ассоциируют себя с различными животными. Они перенимают поведение животных, надевают маски, лапы и даже хвосты. Они передвигаются на четвереньках, издают характерные для животных звуки, чем вызывают негодование общественности, и даже пробуют корм для собак и кошек. Также мы писали, что тренер по детской безопасности Динара Аманжолова говорила, что увлечение детей квадробингом требует родительского контроля.