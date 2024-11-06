«Дети хотят быть зверями»: срочно принять меры из-за квадроберов в Казахстане предложил депутат

«Наш мудрый народ говорит, что дети — это наше будущее, а сегодняшние дети одержимы тем, чтобы быть зверями. Сегодня в соцсетях набирает обороты новая субкультура под названием квадроберы. Это серьезная угроза для детей и подростков нашей страны, они отказываются быть человеком в повседневной жизни, и приравнивают себя к животными, ходят в масках в виде разных четвероногих животных, изображают собак кошек, озвучивают их. На первый взгляд это кажется баловством, но это влияет на развитие детей. Они не только переодеваются, но и нападают на людей с характерными для собак особенностями, наблюдались факты укусов и царапаний. Именно эти события уже зафиксированы в соседних странах России и Узбекистане. В соцсетях появляются закрытые группы и каналы, обучающие быть квадроберами», — заявил депутат Даулет Мукаев.