Дональд Трамп одержал победу на президентских выборах в США

26 ноября, через три недели после дня общенационального голосования, Трампу будет вынесен приговор по «делу Сторми Дэниэлс». 30 мая суд присяжных признал Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения в подлоге финансовой документации Trump Organization с целью сокрыть выплаты порноактрисе взамен на молчание об их интимной связи в 2006 году. Судья должен был избрать меру наказания еще в июле, однако слушание было решено перенести на период после президентских выборов. Каждый из пунктов обвинения предусматривает до четырех лет тюремного заключения, а значит, в сумме экс-президенту грозит максимум 136 лет заключения.