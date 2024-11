Дональд Трамп одержал победу на президентских выборах в США

Согласно предварительным итогам голосования, Трамп набирает голоса или 277 (по данным The New York Times) или 279 выборщиков (по данным Reuters) при 270 необходимых для победы. У Камалы Харрис 219 выборщиков (по данным Reuters) или 224 (по данным The New York Times).