Дональд Трамп одержал победу на президентских выборах в США

Бывший президент и кандидат Республиканской партии Дональд Трамп победил на президентских выборах в США. Он набрал голоса минимум 270 выборщиков, свидетельствуют подсчеты The New York Times и Reuters.
Согласно предварительным итогам голосования, Трамп набирает голоса или 277 (по данным The New York Times) или 279 выборщиков (по данным Reuters) при 270 необходимых для победы. У Камалы Харрис 219 выборщиков (по данным Reuters) или 224 (по данным The New York Times).
По состоянию на 13:40 мск 6 ноября, не были подсчитаны до конца голоса в следующих штатах:
- Мэн — от 63% (данные Reuters) до 73% (данные The New York Times) бюллетеней подсчитано;
- Мичиган — 95% бюллетеней подсчитано;
- Аризона — от 62% (данные Reuters) до 63% (The New York Times) бюллетеней подсчитано;
- Невада — от 86% (The New York Times) до 93% (данные Reuters) бюллетеней подсчитано.
17 декабря состоится голосование коллегии выборщиков, а 6 января конгресс утвердит его итоги. Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января. Вице-президентом США станет сенатор от Огайо Джей Ди Вэнс.
Трамп стал всего лишь вторым в американской истории бывшим президентом, которому удалось вернуться в Белый дом после поражения на предыдущих выборах. Единственный предшественник республиканца, которому это тоже удалось, — демократ Гровер Кливленд. Не сумев переизбираться на второй срок в 1888 году, Кливленд вновь баллотировался в 1892 году и одержал победу.
В день инаугурации Трамп также станет самым возрастным политиком, когда-либо вступавшим в должность президента США. 14 июня политику исполнилось 78 лет, и 20 января 2025 года он будет на пять месяцев старше, чем Джо Байден, когда тот занял должность главы государства четырьмя годами ранее. А к завершению второго президентского срока в начале 2029 года Трампу будет уже 82 года — больше, чем Байдену сейчас.
26 ноября, через три недели после дня общенационального голосования, Трампу будет вынесен приговор по «делу Сторми Дэниэлс». 30 мая суд присяжных признал Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения в подлоге финансовой документации Trump Organization с целью сокрыть выплаты порноактрисе взамен на молчание об их интимной связи в 2006 году. Судья должен был избрать меру наказания еще в июле, однако слушание было решено перенести на период после президентских выборов. Каждый из пунктов обвинения предусматривает до четырех лет тюремного заключения, а значит, в сумме экс-президенту грозит максимум 136 лет заключения.
Впрочем, маловероятно, что Трампа отправят в тюрьму, поскольку политик впервые привлекается к уголовной ответственности, причем за ненасильственное преступление. Судя по судебной практике в Нью-Йорке, скорее Трампу грозит штраф, условный срок или как максимум домашний арест. При этом, даже вступив в должность, Трамп не сможет себя помиловать: у президента США есть такое право в отношении нарушивших федеральное законодательство; политику же вменяют нарушение законов штата Нью-Йорк, и помиловать его может только губернатор Кэти Хокул.
Трамп впервые баллотировался на пост президента США в 2016 году. Поначалу многие наблюдатели восприняли этот шаг бизнесмена как пиар-ход, а не серьезную политическую амбицию. Однако впоследствии Трамп обошел своих конкурентов из Республиканской партии на внутрипартийных выборах — праймериз и кокусах — и добился официального выдвижения в президенты США. В качестве кандидата от Демократической партии ему противостояла бывшая первая леди и экс-госсекретарь Хиллари Клинтон. Несмотря на лидерство в общенациональном голосовании, Клинтон уступила Трампу по голосам выборщиков. 20 января 2017 года республиканец стал 45-м президентом США.
На выборах в 2020 году Трампу не удалось добиться переизбрания на второй срок — его обошел Джо Байден. Республиканец до сих пор утверждает, что те выборы у него «украли». 6 января 2021 года его сторонники взяли штурмом Капитолий, чтобы сорвать процедуру утверждения итогов выборов. Спустя несколько часов Нацгвардии удалось очистить здание от протестующих, и вернувшиеся в Капитолий конгрессмены и вице-президент Майк Пэнс, председательствовавший в сенате, утвердили победу на выборах Джо Байдена.
В ходе нынешней предвыборной кампании на Трампа было совершено по меньшей мере две попытки покушения. Во время митинга в Пенсильвании 13 июля в Трампа из винтовки выстрелил 20-летний Томас Мэттью Крукс, затаившийся на крыше соседней постройки. Республиканца спасло то, что в момент выстрела он повернулся направо к экрану с данными по незаконной миграции в США — пуля лишь по касательной задела правое ухо политика.
15 сентября агенты Секретной службы заметили мужчину с винтовкой, затаившегося в кустах у забора гольф-клуба, в котором находился Трамп. 58-летний Райан Уэсли Раут скрылся с места, не сделав ни единого выстрела; через некоторое время его отследили по камерам и задержали.
Кроме того, 12 октября полицейские задержали вооруженного 49-летнего жителя Невады Вема Миллера рядом с местом проведения предвыборного митинга Трампа в Коачелле, штат Калифорния. Местный шериф Чад Бьянко предположил, что его подчиненные предотвратили третью попытку покушения на республиканца, однако подозреваемого отпустили из-под стражи под залог.