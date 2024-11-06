Трамп одержал победу на выборах, сообщил CNN

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп победил на выборах президента США, набрав более 270 голосов выборщиков, следует из прогнозов телеканала CNN.
Телеканал CNN сообщил, что Трамп получил 276 голосов выборщиков.
Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую — экс-президент Дональд Трамп.
Дональд Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.