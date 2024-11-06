Минобрнауки РФ отказало мэрии Краснодара в согласовании нового Генплана кубанской столицы

Министерство нашло множество нарушений в едином документе территориального планирования и градостроительного зонирования МО городского округа Краснодар.



Так, согласно программе нового Генплана города, объекты высшего образования включены в границы других функциональных зон. Не были установлены границы функциональной зоны специализированной общественной застройки с учетом размещения на ней объектов таких вузов, как КубГТУ, КубГУ и РЭУ им. Г. Плеханова.



Также в документе указано наличие одного и того же объекта, который может относиться к различным функциональным и территориальным зонам. Кроме того, в ведомстве отметили план строительства учебно-спортивного центра водных видов спорта и атлетики. Данный объект был включен в Генплан. Однако по документам его ввели в эксплуатацию еще 28 декабря 2022 года.



Важным аспектом данной ситуации является защита Федерального научного центра биологической защиты растений. В министерстве отметили, что некоторые земли, на которых расположены лабораторные корпуса и инфраструктура центра, планируется безосновательно исключить из категории населенных пунктов.