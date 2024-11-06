Россия и Казахстан могут утвердить план военного сотрудничества до 2027 г — Шойгу

АЛМАТЫ, 6 ноя — Sputnik. Россия и Казахстан в ходе консультаций накануне встречи секретарей советов безопасности стран СНГ рассмотрят план сотрудничества в военной и технической сфере, рассчитанный до 2027 года, сказал журналистам секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.
Об этом сообщает РИА Новости.
«Речь пойдет еще и дополнительно о форматах сотрудничества (между Россией и Казахстаном — ред.) в военной сфере и технической сфере. Конечно, мы будем говорить о том, что нам предстоит сделать в будущем году», — сказал он.
Шойгу добавил, что «подготовлен большой план нашей работы на 2025−2027 годы» и он надеется, что уже сегодня его рассмотрят и утвердят.