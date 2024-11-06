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Подготовка к выборам губернатора 2025 началась в Ростовской области

Ростовская область, 6 ноября 2024. DON24.RU. В Ростовской области, где возглавлявший регион 14 лет Василий Голубев ушел в отставку, началась подготовка к единому дню голосования 2025 года. Об этом сообщили в облизбиркоме.

Так, в Донецке утверждена новая схема одномандатных избирательных округов. Их по-прежнему насчитывается 21. Однако поменялись границы, исходя из числа избирателей: законом обеспечивается примерное равенство по количеству избирателей в округе.

Аналогичная работа в ближайшее время будет проведена в Ростове-на-Дону, Волгодонске, Каменске-Шахтинском, Новочеркасске, Шахтах, городах Гукове и Звереве, а также в Куйбышевском сельском поселении.

«Во всех вышеперечисленных муниципальных образованиях в единый день голосования 2025 года — 14 сентября — пройдут выборы депутатов местных представительных органов», — уточнили в избиркоме.

В этот же день пройдут выборы губернатора Ростовской области.