Подготовка к выборам губернатора 2025 началась в Ростовской области

Так, в Донецке утверждена новая схема одномандатных избирательных округов. Их по-прежнему насчитывается 21. Однако поменялись границы, исходя из числа избирателей: законом обеспечивается примерное равенство по количеству избирателей в округе.
Аналогичная работа в ближайшее время будет проведена в Ростове-на-Дону, Волгодонске, Каменске-Шахтинском, Новочеркасске, Шахтах, городах Гукове и Звереве, а также в Куйбышевском сельском поселении.
«Во всех вышеперечисленных муниципальных образованиях в единый день голосования 2025 года — 14 сентября — пройдут выборы депутатов местных представительных органов», — уточнили в избиркоме.
В этот же день пройдут выборы губернатора Ростовской области.