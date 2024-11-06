Мэр Омска обратился к жителям из-за сильной метели

В Омск пришла настоящая зима — метель доставила водителям немало трудностей. В связи с этим мэр Омска Сергей Шелест предупредил горожан об опасности на дороге.
«Уважаемые автолюбители, в связи со значительным ухудшением погодных условий во избежание ДТП просим вас увеличить интервал движения, трезво оценивать дорожные условия и выбирать безопасную скорость. Просьба по возможности отказаться от поездок в ночное время», — отметил Сергей Шелест.
Напомним, что непогода в Омске задержится до 8 ноября. Резкое похолодание также прогнозируют на следующей неделе.