Мэр Омска обратился к жителям из-за сильной метели

«Уважаемые автолюбители, в связи со значительным ухудшением погодных условий во избежание ДТП просим вас увеличить интервал движения, трезво оценивать дорожные условия и выбирать безопасную скорость. Просьба по возможности отказаться от поездок в ночное время», — отметил Сергей Шелест.