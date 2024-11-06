Глава ПМР выразил надежду на переговоры с молдавским руководством

«Я думаю, в Молдавии политики должны прийти к мнению, что без встреч нет диалога, без диалога нет компромиссов, а без компромиссов нет решений. Поэтому я надеюсь именно на диалог, в целях принятия таких решений, от которых бизнес левого и правого берега и люди, которые проживают на обоих берегах Днестра, чувствовали себя в безопасности, как политически, так и экономически, так и лично», — сказал Красносельский, слова которого приводит пресс-служба главы ПМР.