Песков: США могут повлиять на завершение конфликта на Украине

Дональд Трамп объявил себя 47-м президентом США, не дожидаясь окончания подсчета голосов. Его победу уже признали многие международные лидеры. При этом Путин не намерен поздравлять нового главу Белого дома, однако по-прежнему готов «к конструктивному диалогу» с США. В Кремле отметили, что отношения Москвы и Вашингтона невозможно еще ухудшить. Депутаты Госдумы, опрошенные «Газетой.Ru», так же призвали не ждать «перезагрузки» или завершения конфликта на Украине за 24 часа. Как в России встретили победу Трампа и чего от нее ждут — в нашем материале.