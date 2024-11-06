«Просто понять, есть ли там жизнь»: Дятлова рассказала, как тайком посещала молодёжные клубы Калининграда

Глава администрации Елена Дятлова тайком посещала молодёжные клубы, чтобы проверить эффективность их работы. Об этом сити-менеджер рассказала «Клопс».
«Я очень любила вечером, после рабочего дня, никого не предупреждая, ехать не домой сразу, а проехать через молодёжные клубы. Просто понять, есть ли там жизнь или нет, посещаются ли они подростками», — рассказала сити-менеджер.
Как выяснилось при таких посещениях в режиме инкогнито, популярностью клубы особо не пользуются. После очередного такого неофициального выезда было принято решение переосмыслить общественные пространства и вернуть в заведения жизнь.
«Мы сели в администрации и стали серьёзно разговаривать, чтобы появились смыслы. А сами клубы надо приводить в порядок», — отметила сити-менеджер.
Дятлова уточнила, что ещё четыре года назад среди сотрудников молодёжных клубов преобладали люди пенсионного возраста. С наступлением ковида люди старше 60 ушли на самоизоляцию, работников почти не осталось.
«У нас был выбор: [или что-то менять, или] всё закрыть и реализовать помещения через план приватизации. Но это не наш путь развития», — отметила Дятлова.
Сейчас в Калининграде работает программа по реновации молодёжных клубов. Последний открылся после реконструкции на Советском проспекте.