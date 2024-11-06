Евгений Первышов рассказал о своем назначении врио главы Тамбовской области

Господин Первышов отметил, что назначение было неожиданным. «Я не знал до последнего, с какой целью пригласили (в Кремль.— Ред.), и о регионе вообще речи не шло», — сказал новый врио Тамбовской области.
Назначение на должность Евгения Первышова состоялось спустя несколько месяцев после того, как президент РФ Владимир Путин пообещал сделать бывшему мэру Краснодара деловое предложение. Разговор главы государства и экс-мэра состоялся на встрече с участниками программы «Время Героев» в июне 2024 года. «Вы были мэром Краснодара?! У меня будет для вас предложение», — сказал тогда Владимир Путин, отметив, что ему нужно «немного поразмыслить».
В первое время работы в новой должности Евгений Первышов не планирует принимать кардинальных решений, чтобы не было сбоев. «Сейчас период ответственный, чтобы никто не расслаблялся, пусть все остаются на своих местах», — сказал врио главы Тамбовской области.
«Потому что — я так и президенту сказал — для меня регион новый, мне надо познакомиться с жителями, с сотрудниками администрации, с депутатами областными… После уже, разобравшись, я сделаю выводы, чтобы наладить работу», — добавил господин Первышов. Он также рассказал, что Владимир Путин поручил в первую очередь уделить внимание жителям, и особое внимание — семьям участников СВО.
В программу «Время героев» бывший глава Краснодара и тогда депутат Госдумы попал после службы на СВО. Он рассказал, что отправился в зону спецоперации добровольно, после разговора с солдатом, лежавшим в ростовском госпитале. В общей сложности на СВО он пробыл 10 месяцев.
Теперь Евгений Первышов намерен поддерживать участников программы «Время героев», которые уже закреплены за территорией Тамбовской области.
Евгений Первышов занимал пост главы Краснодара с 2016 года. В 2021 году он стал депутатом Госдумы. В октябре 2022 года Евгений Первышов отправился на СВО. В августе 2023-го у бывшего мэра кубанской столицы закончился третий контракт. За месяц до этого он получил орден Мужества за участие в спецоперации. Впоследствии он прошел образовательную программу «Время героев».
У нового врио главы Тамбовской области в Краснодаре остались мама и четверо детей. Позже они переедут в Тамбов, когда будет готово жилье, заявил господин Первышов.