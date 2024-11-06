Евгений Первышов рассказал о своем назначении врио главы Тамбовской области

Назначение на должность Евгения Первышова состоялось спустя несколько месяцев после того, как президент РФ Владимир Путин пообещал сделать бывшему мэру Краснодара деловое предложение. Разговор главы государства и экс-мэра состоялся на встрече с участниками программы «Время Героев» в июне 2024 года. «Вы были мэром Краснодара?! У меня будет для вас предложение», — сказал тогда Владимир Путин, отметив, что ему нужно «немного поразмыслить».