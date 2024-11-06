Нижегородские власти объяснили переезд минспорта со стадиона на Стрелке

«Стадион “Нижний Новгород” — в первую очередь спортивная арена, ложи изначально предусмотрены для просмотра спортивных матчей, а не для оборудования их под рабочие кабинеты», — сообщили «ФедералПресс» в министерстве.
Нынешнее размещение на стадионе создает определенные трудности для сотрудников, особенно в дни проведения спортивных мероприятий. Им становится непросто попасть на работу, а также перемещаться внутри арены.
Переезд в новое здание позволит решить эту проблему, а также улучшить условия для приема граждан, к тому же новая локация обеспечит более комфортный и функциональный формат работы.
Напомним, что минспорта покинуло нижегородский кремль, где сейчас сосредоточены органы исполнительной власти, еще в 2020 году. Все это время его сотрудники работали на стадионе.
Ранее «ФедералПресс» писал о том, что региональное правительство учредило фонд, который будет помогать в поддержке участников СВО. Через организацию предприятия области смогут сделать пожертвования.