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Нижегородские власти объяснили переезд минспорта со стадиона на Стрелке

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 ноября, ФедералПресс. В министерстве спорта Нижегородской области официально подтвердили переезд со стадиона «Нижний Новгород» в новое помещение по адресу ул. Карла Маркса, 19а. В настоящее время объект находится в процессе приобретения в областную собственность.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Стадион “Нижний Новгород” — в первую очередь спортивная арена, ложи изначально предусмотрены для просмотра спортивных матчей, а не для оборудования их под рабочие кабинеты», — сообщили «ФедералПресс» в министерстве.

Нынешнее размещение на стадионе создает определенные трудности для сотрудников, особенно в дни проведения спортивных мероприятий. Им становится непросто попасть на работу, а также перемещаться внутри арены.

Переезд в новое здание позволит решить эту проблему, а также улучшить условия для приема граждан, к тому же новая локация обеспечит более комфортный и функциональный формат работы.

Напомним, что минспорта покинуло нижегородский кремль, где сейчас сосредоточены органы исполнительной власти, еще в 2020 году. Все это время его сотрудники работали на стадионе.

Ранее «ФедералПресс» писал о том, что региональное правительство учредило фонд, который будет помогать в поддержке участников СВО. Через организацию предприятия области смогут сделать пожертвования.