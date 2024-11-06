Олбани
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Токаев поздравил Трампа с убедительной победой

Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил поздравление Дональду Трампу по случаю его убедительной победы на президентских выборах в США. Об этом 6 ноября 2024 года рассказали в пресс-службе нашего президента, сообщает Zakon.kz.

Источник: Акорда

Как следует из Telegram-канала Акорды, глава государства выразил уверенность в поступательном развитии двустороннего сотрудничества в области безопасности, нераспространения ядерного оружия и инвестиционной сфере.

«Президент Казахстана пожелал Дональду Трампу успешной деятельности на благо процветания американского народа, обеспечения глобальной стабильности и безопасности», — говорится в сообщении, опубликованном в среду.

Ранее сообщалось, что Дональда Трампа официально признали победителем выборов президента США 2024 года. Он набрал требуемое число голосов выборщиков и преодолел необходимый для победы порог в 270.

Трамп Дональд