Токаев поздравил Трампа с убедительной победой

Как следует из Telegram-канала Акорды, глава государства выразил уверенность в поступательном развитии двустороннего сотрудничества в области безопасности, нераспространения ядерного оружия и инвестиционной сфере.
«Президент Казахстана пожелал Дональду Трампу успешной деятельности на благо процветания американского народа, обеспечения глобальной стабильности и безопасности», — говорится в сообщении, опубликованном в среду.
Ранее сообщалось, что Дональда Трампа официально признали победителем выборов президента США 2024 года. Он набрал требуемое число голосов выборщиков и преодолел необходимый для победы порог в 270.