Губернатор Хоценко поддержал инициативы по запуску новых производств в Омской области

По данным областного правительства, результатом переработки твердых бытовых отходов станет налаженный выпуск пленки, пакетов из полиэтилена высокого давления, продукции из пластика низкого давления, стретч-пленки, а также полимерпесчаной плитки. Также на заводе организуют переработку бутылок из полиэтилентерефталата. Предприятию предстоит разработать бизнес-план, где будут определены параметры проекта, а также определиться с месторасположением завода.