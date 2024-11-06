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Губернатор Хоценко поддержал инициативы по запуску новых производств в Омской области

Предприятие Химснаб намерено инвестировать в производство конечного продукта из твердых бытовых отходов. Оно специализируется на сборе неопасных твердых бытовых отходов. На предварительном этапе инвестором заявлены вложения в строительство завода в размере более 100 млн рублей.

По данным областного правительства, результатом переработки твердых бытовых отходов станет налаженный выпуск пленки, пакетов из полиэтилена высокого давления, продукции из пластика низкого давления, стретч-пленки, а также полимерпесчаной плитки. Также на заводе организуют переработку бутылок из полиэтилентерефталата. Предприятию предстоит разработать бизнес-план, где будут определены параметры проекта, а также определиться с месторасположением завода.

Со второй инвестиционной инициативой выступило предприятие «Комбинат пористых материалов». Оно планирует запустить производство строительных материалов на территории ОЭЗ «Авангард». Инвестиции в проект превышают 400 млн рублей, реализация рассчитана до 2026 года включительно. Новое предприятие будет выпускать газоблоки, стеновые материалы, тротуарную плитку и бетонные изделия. На производстве предполагается создать порядка 75 рабочих мест.

В Министерство экономического развития Омской области поступила заявка от инвестора на заключение соглашения об осуществлении промышленно-производственной деятельности в особой экономической зоне «Авангард». Подписание документа с дальнейшим получением «Комбинатом пористых материалов» статуса резидента ОЭЗ «Авангард» планируется в текущем году.

Инвестиционный комитет под руководством губернатора Омской области Виталия Хоценко поддержал обе инициативы.