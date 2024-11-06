Что пишут зарубежные СМИ о победе Дональда Трампа на выборах в США

Outlook
Два кандидата в президенты борются в общей сложности за 538 голосов коллегии выборщиков, и первый, кто наберет 270 голосов, выигрывает гонку.
NPR
Экс-президент победил в Пенсильвании, забрав 19 голосов выборщиков.
Этот штат имел решающее значение для обоих кандидатов. Каждый из них посетил Пенсильванию более десятка раз.
Huffpost
Трамп провел предвыборную ночь именно так, как опасались демократы: он официально одержал победу в трех из семи решающих штатов и вот-вот победит в двух оставшихся штатах «голубой стены» — Мичигане и Висконсине.
Orlando Sentinel
Сторонники Трампа были в восторге от наблюдения за ходом предвыборной гонки в Уэст-Палм-Бич. Сторонники Харрис были разочарованы тем, что она не будет выступать на вечеринке в кампусе Университета Говарда в Вашингтоне.
The Hollywood Reporter
Магнат, ставший политиком, похоже, одержит победу над вице-президентом Камалой Харрис в исторически напряженной борьбе за Белый дом.
Evening Standard
После самой мрачной и драматичной предвыборной кампании в нашей истории стоит сосредоточиться на цифрах: 45% избирателей заявили, что финансовое положение их семей сегодня хуже, чем четыре года назад.
Newsweek
В своей предвыборной кампании Трамп преимущественно обращался к молодым мужчинам и разочарованным избирателям из числа национальных меньшинств. В ночь выборов стало понятно, что эта рискованная стратегия сработала.
Deadline Newsweek
45-й, а вскоре и 47-й президент США проводил кампанию, направленную на борьбу с нелегальной иммиграцией и инфляцией, часто нападал на своих политических оппонентов и предупреждал сторонников: «Я — ваше возмездие».
The Telegraph
Демократы казались некомпетентными, неспособными принести мир на Украину или в Израиль, униженными в Афганистане.
The American Thinker
К счастью, наступил день выборов, завершающий предвыборную трилогию Дональда Трампа.
USA Today
Высокий процент поддержки Трампа говорит о том, что США уже проиграли. Сегодня мы просыпаемся в мире, где Дональд Трамп имеет все шансы на то, чтобы снова стать президентом.
Reuters
Ошеломительное политическое возвращение Трампа через четыре года после того, как он покинул Белый дом. Он претендует на «мощный мандат».
Bloomberg
Победа Трампа ознаменует демонстративное возвращение в Овальный кабинет после того, как он с позором покинул Вашингтон после нападения на Капитолий его сторонников, пытавшихся заблокировать проведение выборов 2020 года.
The Hill
Экс-президент Трамп выиграет президентские выборы и будет переизбран на второй срок почти через четыре года после того, как покинул Вашингтон с неопределенным политическим будущим.
The Wall Street Journal
Политическое возвращение Трампа стало выдающимся достижением.