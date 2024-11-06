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Что пишут зарубежные СМИ о победе Дональда Трампа на выборах в США

В США 5 ноября прошли выборы президента. Демократическую партию на них представляла действующий вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — бывший президент Дональд Трамп. По данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, Трамп выиграл во всех штатах, имевших решающее значение. Несколько часов назад политик выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Outlook

Два кандидата в президенты борются в общей сложности за 538 голосов коллегии выборщиков, и первый, кто наберет 270 голосов, выигрывает гонку.

После почти завершенного подсчета голосов в 50 штатах и округе Колумбия Трамп и его вице-президент Джей Ди Вэнс заявили о своей победе.

NPR

Экс-президент победил в Пенсильвании, забрав 19 голосов выборщиков.

Это крупная победа Трампа и серьезный удар по вице-президенту Харрис.

Этот штат имел решающее значение для обоих кандидатов. Каждый из них посетил Пенсильванию более десятка раз.

Huffpost

Трамп провел предвыборную ночь именно так, как опасались демократы: он официально одержал победу в трех из семи решающих штатов и вот-вот победит в двух оставшихся штатах «голубой стены» — Мичигане и Висконсине.

Orlando Sentinel

В ночь выборов американцы были зациклены на результатах, на их лицах появлялось то выражение отчаяния, то торжества.

Сторонники Трампа были в восторге от наблюдения за ходом предвыборной гонки в Уэст-Палм-Бич. Сторонники Харрис были разочарованы тем, что она не будет выступать на вечеринке в кампусе Университета Говарда в Вашингтоне.

The Hollywood Reporter

Магнат, ставший политиком, похоже, одержит победу над вице-президентом Камалой Харрис в исторически напряженной борьбе за Белый дом.

Evening Standard

После самой мрачной и драматичной предвыборной кампании в нашей истории стоит сосредоточиться на цифрах: 45% избирателей заявили, что финансовое положение их семей сегодня хуже, чем четыре года назад.

Ни одна из действующих партий никогда не удерживала Белый дом перед лицом таких трудностей. Говорите что угодно о Трампе, но он безжалостно использовал настроения национального пессимизма.

Newsweek

В своей предвыборной кампании Трамп преимущественно обращался к молодым мужчинам и разочарованным избирателям из числа национальных меньшинств. В ночь выборов стало понятно, что эта рискованная стратегия сработала.

Deadline Newsweek

45-й, а вскоре и 47-й президент США проводил кампанию, направленную на борьбу с нелегальной иммиграцией и инфляцией, часто нападал на своих политических оппонентов и предупреждал сторонников: «Я — ваше возмездие».

The Telegraph

Демократы казались некомпетентными, неспособными принести мир на Украину или в Израиль, униженными в Афганистане.

Условия для победы Трампа были созданы задолго до того, как Байден вышел из гонки.

The American Thinker

К счастью, наступил день выборов, завершающий предвыборную трилогию Дональда Трампа.

После девяти лет изнурительной предвыборной кампании и беспрецедентных драм американский народ, наконец, вынесет свой вердикт ему и его революционному движению.

USA Today

Высокий процент поддержки Трампа говорит о том, что США уже проиграли. Сегодня мы просыпаемся в мире, где Дональд Трамп имеет все шансы на то, чтобы снова стать президентом.

Итоги выборов показали, что в Америке царит полный бардак.

Reuters

Ошеломительное политическое возвращение Трампа через четыре года после того, как он покинул Белый дом. Он претендует на «мощный мандат».

Бывший президент продемонстрировал силу на всей территории страны, улучшив свои показатели повсюду — от сельской местности до городских центров.

Bloomberg

Победа Трампа ознаменует демонстративное возвращение в Овальный кабинет после того, как он с позором покинул Вашингтон после нападения на Капитолий его сторонников, пытавшихся заблокировать проведение выборов 2020 года.

The Hill

Экс-президент Трамп выиграет президентские выборы и будет переизбран на второй срок почти через четыре года после того, как покинул Вашингтон с неопределенным политическим будущим.

Трамп стал первым президентом за более чем 120 лет, который потерял Белый дом, а затем вернулся и завоевал его снова.

The Wall Street Journal

Политическое возвращение Трампа стало выдающимся достижением.

Как Трамп планирует использовать его в будущем, чтобы преодолеть последствия раскола восьми лет, будет зависеть от его нового президентского срока.
Трамп Дональд