Журнал Time назвал Трампа избранным президентом

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Американский журнал Time поместил на обложку второго ноябрьского выпуска изображение с объявившим о победе на выборах президента США Дональдом Трампом, сделанное во время его победной речи.
На обложке, опубликованной в соцсети X и в статье под названием «Как Трамп победил», будущий 47-й американский лидер изображен во время произнесения своей победной речи. Политик стоит на трибуне, улыбаясь, на фоне множества американских флагов. На обложке также написано: «Избранный президент Дональд Трамп».
«Новая обложка Time: как Дональд Трамп сделал это — снова», — говорится в сообщении над обложкой журнала в соцсети X.
Номер появится в продаже 25 ноября.
Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую — экс-президент Дональд Трамп.
Дональд Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.