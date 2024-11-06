Олбани
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Журнал Time назвал Трампа избранным президентом

Журнал Time представил обложку с Трампом, назвав его избранным президентом.

Источник: Time

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Американский журнал Time поместил на обложку второго ноябрьского выпуска изображение с объявившим о победе на выборах президента США Дональдом Трампом, сделанное во время его победной речи.

На обложке, опубликованной в соцсети X и в статье под названием «Как Трамп победил», будущий 47-й американский лидер изображен во время произнесения своей победной речи. Политик стоит на трибуне, улыбаясь, на фоне множества американских флагов. На обложке также написано: «Избранный президент Дональд Трамп».

«Новая обложка Time: как Дональд Трамп сделал это — снова», — говорится в сообщении над обложкой журнала в соцсети X.

Номер появится в продаже 25 ноября.

Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую — экс-президент Дональд Трамп.

Дональд Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.

Трамп Дональд