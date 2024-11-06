Financial Times: в ЕС шокированы победой Трампа в ключевых штатах

Один из неназванных чиновников из стран Евросоюза (ЕС) заявил изданию, что он напуган таким развитием событий. «В торговле все будет плохо. И Украина в большой беде», — сказал второй высокопоставленный чиновник ЕС. Как напоминает FT, многие европейские лидеры тоже опасаются, что Дональд Трамп может заставить Украину заключить сделку о прекращении боевых действий, что «пойдет на пользу российскому президенту Владимиру Путину».