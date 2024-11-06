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Financial Times: в ЕС шокированы победой Трампа в ключевых штатах

Европейские дипломаты «выразили шок по поводу масштабов победы» Дональда Трампа в ключевых штатах США на президентских выборах, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники. По их словам, в случае окончательной победы Трамп еще больше воодушевится реализацией своей предвыборной программы America first («Америка прежде всего»).

Источник: Reuters

Один из неназванных чиновников из стран Евросоюза (ЕС) заявил изданию, что он напуган таким развитием событий. «В торговле все будет плохо. И Украина в большой беде», — сказал второй высокопоставленный чиновник ЕС. Как напоминает FT, многие европейские лидеры тоже опасаются, что Дональд Трамп может заставить Украину заключить сделку о прекращении боевых действий, что «пойдет на пользу российскому президенту Владимиру Путину».

Выборы в США прошли вчера, 5 ноября. По предварительным подсчетам, Трамп набрал 277 голосов выборщиков, преодолев планку в 270 голосов, необходимых для победы. Он уже выступил с победной речью, в которой назвал себя 47-м президентом Штатов и пообещал остановить все войны. Его поздравили уже более десятка мировых лидеров, в том числе президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер Венгрии Виктор Орбан.

Трамп Дональд
ЕС