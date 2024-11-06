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Евгений Первышов планирует забрать в Тамбов свою семью

Экс-глава Краснодара, назначенный врио губернатора Тамбовской области, собирается обосноваться на новом месте работы с близкими людьми.

Источник: сайт Кремля

Евгений Первышов, несколько дней назад получивший новый статусный пост, планирует переехать в Тамбовскую область вместе с семьей. Об этом он рассказал изданию «КП-Кубань».

Первышов — многодетный отец, у него трое сыновей и дочь. Старшему сыну 21 год, он студент КубГУ, на время прерывавший учебу, чтобы отслужить в армии. Такое решение он принял самостоятельно, основываясь на примере отца — участника СВО.

Новый руководитель Тамбовской области собирается вызвать семью сразу же после того, как «подготовит площадку».

Напомним, вечером 4 ноября стало известно о том, что президент России Владимир Путин предложил Евгению Первышову возглавить Тамбовскую область. Тот ответил согласием, подчеркнув, что для него это большая честь и доверие.

Комментируя свое назначение, Первышов пообещал использовать в работе опыт, полученный на посту главы Краснодара.