Евгений Первышов планирует забрать в Тамбов свою семью

Первышов — многодетный отец, у него трое сыновей и дочь. Старшему сыну 21 год, он студент КубГУ, на время прерывавший учебу, чтобы отслужить в армии. Такое решение он принял самостоятельно, основываясь на примере отца — участника СВО.