Минниханов осмотрел обход Нижнекамска и Челнов и проехал по новой дороге

В состав обхода входят 10 мостов, 11 путепроводов и пять разноуровневых пересечений. На 14 искусственных сооружениях уже уложен верхний слой покрытия, их обустройство завершается. Самым протяженным из них является мост через Каму. В настоящее время рабочие занимаются устройством покрытия, перильных и барьерных ограждений, электроосвещения, обтекателей и водоотводных лотков. Затем на объекте появятся дорожные знаки и разметка.