Василий Голубев встретился с донскими аграриями

«С 2010 года объем сельхозпроизводства вырос в Ростовской области более чем на 25%, урожайность зерновых — почти вдвое. Восемь лет подряд начиная с 2016 года урожай зерновых превышал 10 млн т. А в рекордном 2023-м валовой сбор зерна превзошел результат 2010-го в 2,5 раза. Итог 2024-го (неурожайного) года — 11,3 млн т, в 1,7 раза больше, чем в 2010-м», — напомнил экс-глава региона.