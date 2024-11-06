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Василий Голубев встретился с донскими аграриями

Ростовская область, 6 ноября 2024. DON24.RU. После отставки с поста губернатора Василий Голубев встретился с аграриями на мероприятии, посвященном Дню работника сельского хозяйства. Об этом информирует сайт регионального правительства.

Василий Голубев поблагодарил работников донского АПК за эффективную и результативную командную работу.

«С 2010 года объем сельхозпроизводства вырос в Ростовской области более чем на 25%, урожайность зерновых — почти вдвое. Восемь лет подряд начиная с 2016 года урожай зерновых превышал 10 млн т. А в рекордном 2023-м валовой сбор зерна превзошел результат 2010-го в 2,5 раза. Итог 2024-го (неурожайного) года — 11,3 млн т, в 1,7 раза больше, чем в 2010-м», — напомнил экс-глава региона.

Он выразил слова признательности всем, кто работал в команде, и пожелал успешного выполнения всех задач.