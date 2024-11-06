Россия и Узбекистан активно развивают туристические жд перевозки — видео

Россия и Узбекистан активно развивают туристические железнодорожные перевозки. Об этом рассказал заместитель председателя Дирекции Совета по железнодорожному транспорту государств-участников СНГ, руководитель Департамента пассажирской и грузовой работы ОАО «РЖД» Олег Никитин в ходе пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан.
«Мультимодальный маршрут Москва — Ташкент самолетом, дальше поездом Ташкент — Самарканд — Бухара — Ургенч и самолетом в Москву», — отметил он.
По его словам, новые маршруты будут востребованы как пассажирами, так и туристами.
Никитин также высказал мнение о восстановлении движения пассажирских поездов между Москвой и столицами Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.