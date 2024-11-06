Результаты выборов президента США в 2024 год: кто станет 47-м президентом

В последние годы США играет большую роль на мировой арене, поэтому за их выборами наблюдали не только американские СМИ, но и новостные агентства по всему миру. Учитывая, как сильно накалилась политическая обстановка сразу в нескольких частях планеты, следующие действия этой крупной державы волнуют миллионы людей — результаты выборов президента США в 2024 году интересны многим. Расскажем подробно, как идет избирательный процесс, кто в нем лидирует, и как итог голосования может повлиять на ситуацию в мире.