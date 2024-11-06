Результаты выборов президента США в 2024 год: кто станет 47-м президентом

В последние годы США играет большую роль на мировой арене, поэтому за их выборами наблюдали не только американские СМИ, но и новостные агентства по всему миру. Учитывая, как сильно накалилась политическая обстановка сразу в нескольких частях планеты, следующие действия этой крупной державы волнуют миллионы людей — результаты выборов президента США в 2024 году интересны многим. Расскажем подробно, как идет избирательный процесс, кто в нем лидирует, и как итог голосования может повлиять на ситуацию в мире.
Итоги голосования: кто победил на выборах президента США
В предвыборную гонку изначально включились Джо Байден от Демократической партии и Дональд Трамп от партии Республиканской. Оба кандидата прошли все необходимые процедуры выдвижения и начали борьбу за голоса избирателей. Однако действующий президент США Джо Байден затем сошел с дистанции, уступив место своей преемнице и вице-президенту США Камале Харрис. Кандидатами в вице-президенты на выборах 2024 года стали Тим Уолц от демократов и Джеймс Дэвид Вэнс от республиканцев.
Важно отметить, что официального заявления о победе одного из кандидатов на пост президента Соединенных Штатов Америки еще не было. Однако большинство американских СМИ и предварительное подведение итогов говорят об одном: Белый дом займет Дональд Трамп. Именно он с наиболее высокой вероятностью станет 47-м президентом США.
Как распределились голоса избирателей
Точно рассказать о том, сколько голосов граждан США и выборщиков оказались на стороне каждого из кандидатов, пока сложно. Весь мир ориентируется на данные ведущих американских СМИ. Расскажем, что известно об итогах голосования по предварительным подсчетам.
По данным The New York Times на момент публикации, республиканец Дональд Трамп уже набрал 277 голосов выборщиков из 270 необходимых. Демократка Камала Харрис с 224 голосами отстает от него довольно сильно.
Подсчет голосов в колеблющихся штатах
На президентских выборах в США главная борьба обычно разворачивается за голоса жителей колеблющихся штатов. Именно от результата в них во многом зависит, кто станет у руля страны на ближайшие четыре года.
К вечеру 6 ноября в Штатах уже обработали большую часть бюллетеней, поэтому можно сделать предварительные выводы о наиболее вероятном победителе. Стоит учитывать, что цифры от The Associated Press меняются стремительно, и о точных значениях говорить еще рано. По последним данным на 16:00 мск, ситуация выглядит так.
Джорджия (97% бюллетеней):
- Дональд Трамп — 50,8%;
- Камала Харрис — 48,5%.
Северная Каролина (99% бюллетеней):
- Дональд Трамп — 51,1%;
- Камала Харрис — 47,7%.
Аризона (61% бюллетеней):
- Дональд Трамп — 51,9%;
- Камала Харрис — 47,2%.
Невада (84% бюллетеней):
- Дональд Трамп — 51,5%;
- Камала Харрис — 46,8%.
Висконсин (99% бюллетеней):
- Дональд Трамп — 49,8%;
- Камала Харрис — 48,8%
Мичиган (97% бюллетеней):
- Дональд Трамп — 49,9%;
- Камала Харрис — 48,3%.
Пенсильвания (97% бюллетеней):
- Дональд Трамп — 50,7%;
- Камала Харрис — 48,3%.
Предварительные результаты
После подведения первых итогов стало известно, какие из штатов остались за каждым из кандидатов.
|Поддержали Трампа
|Поддержали Харис
|Айдахо
|Вашингтон
|Айова
|Вермонт
|Арканзас
|Вирджиния
|Алабама
|Гавайи
|Джоржия
|Делавэр
|Вайоминг
|Иллинойс
|Западная Вирджиния
|Калифорния
|Канзас
|Колорадо
|Индиана
|Коннектикут
|Кентукки
|Массачусетс
|Луизиана
|Мэриленд
|Миссури
|Мэн
|Миссисипи
|Нью-Йорк
|Небраска
|Нью-Мексико
|Монтана
|Орегон
|Огайо
|Нью-Джерси
|Оклахома
|Род Айленд
|Дакота Северная и Южная
|Округ Колумбия
|Каролина Северная и Южная
|Юта
|Техас
|Флорида
|Теннесси
Когда Дональд Трамп заступит на пост президента США
Несмотря на то, что итоги президентского голосования станут известны уже в ноябре, свой пост новый глава государства займет намного позднее.
Президент считается официально избранным только после того, как результаты выборов огласят на совместном заседании конгрессменов из обеих палат. В США инаугурацию нового лидера нации проводят 20 января. Только после этого избранный глава государства сможет издавать указы и проводить кадровые изменения.
Как победа Трампа повлияет на будущее США
Дональд Трамп в ходе предвыборной гонки сделал много важных заявлений о том, каким он видит будущее его страны и мира. Хоть его риторика и может поменяться в будущем, все же рассмотрим главное, что известно о планах республиканца на данный момент.
Влияние на экономику США
Первым делом новому президенту предстоит начать кампанию по борьбе с инфляцией и растущим государственным долгом. Опытный бизнесмен Трамп планирует сократить ряд государственных расходов и ввести новые крупные пошлины на иностранные товары. Республиканец всегда выступал за политику протекционизма и развитие собственного производства.
Изменения в политической системе США
Трамп многие годы был привержен республиканской идеологии, он негативно относится к либеральным послаблениям. Можно предположить, что на посту президента Трамп сократит траты на ряд социальных программ и усилит роль главы государства. Это позволит ему иметь больше возможностей для принятия важных решений.
Во внешней политике основным конкурентом США, по мнению Трампа, остается Китай. Именно на борьбу с ним он намеревался направить большую часть сил. Задача — укрепить позиции Штатов в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Конфликт на Украине
Дональд Трамп много раз заявлял, что в случае победы он готов завершить украинский конфликт всего за сутки. Республиканец также неоднократно упрекал Белый дом в отсутствии контактов с Россией.
Трамп утверждал, что знает и Владимира Зеленского, и Владимира Путина. Поэтому урегулировать ситуацию он сможет без проблем. Более того, республиканец и вовсе заявлял, что при нем военных действий не случилось бы.
Миграционная политика
Негативное отношение Дональда Трампа к мигрантам известно давно. Политик уверен, что дешевая рабочая сила из соседних стран плохо влияет на экономику и вредит рядовым гражданам Штатов. Можно предположить, что при Трампе миграционная политика США значительно ужесточится.
Значение выборов в США для России
Насколько изменятся отношения России и Соединенных Штатов Америки с приходом нового президента — сказать сложно. Считается, что под руководством Трампа команда республиканцев будет больше заботиться об экономике собственной страны и тратить меньше средств на поддержку Украины.
Сам Трамп в своих высказываниях неоднократно утверждал, что остановит противостояние в кратчайшие сроки. Кроме того, Трамп — известный бизнесмен, выступающий за улучшение благосостояния американских граждан. Есть вероятность, что ему будет выгодно наладить сбыт товаров и взаимовыгодную торговлю.
Важно понимать, что Дональда Трампа нельзя назвать однозначным другом Российской Федерации. Ранее именно по его инициативе были введены многочисленные санкции против ключевых отраслей российской экономики.
Важно помнить, что в первую очередь новый президент будет отстаивать интересы своей страны. Это справедливо и для политики, и для экономической сферы. Поэтому ожидать быстрого примирения и резкого улучшения взаимоотношений с коллективным Западом пока рано.
Роль Камалы Харрис после выборов
Как действующий вице-президент США Камала Харрис останется в должности до января 2025 года, до официальной инаугурации нового президента и вице-президента.
Однако многие специалисты сходятся во мнениях, что политик так просто с поражением не смирится, и в штабе Харрис готовятся к судебным тяжбам после оглашения результатов выборов. Но если Трамп одержит победу с большим перевесом, то даже затяжной судебный процесс мало даст проигравшему кандидату.
Реакция общественности и СМИ на победу Трампа
Несмотря на то, что окончательные итоги выборов президента США еще не оглашены, некоторые политики уже поздравили Трампа с победой. Председатель Палаты представителей Конгресса США республиканец Майк Джонсон заявил, что с приходом Трампа в Белый дом в Штатах снова наступит утро и появится надежда.
Пока все остальные СМИ осторожно публиковали предварительные результаты голосования, традиционно поддерживающий республиканцев канал FoxNews не стал ждать и сообщил о победе Дональда Трампа еще утром 6 ноября. По словам представителя издания, республиканец смог получить 277 голосов выборщиков, тогда как Камала Харрис — всего 226. Схожие числа назвали затем и другие американские медиаресурсы.
В России некоторые политики уже разглядели в сложившейся ситуации возможность для налаживания отношений с Западом. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова допустила с приходом Трампа к власти начало нового витка отношений РФ и США.
Что происходило в день голосования
Как и многие другие масштабные мероприятия, президентское голосование
- Технические неполадки с оборудованием для подсчета голосов. В Висконсине из-за бракованного оборудования намерены пересчитать свыше 30 тысяч бюллетеней. Аппараты для подсчета сломались также на некоторых участках в Пенсильвании.
- Сообщения о минировании и угрозы избирателям. В Мичигане мужчина угрожал расстрелять христиан-консерваторов в случае победы Трампа. А несколько избирательных участков пришлось эвакуировать из-за сообщений о минировании.
- Закрытие участка из-за паводка. На западе Миссури после разлива водоема один из участков пришлось закрыть.
- Акция у Капитолия. Полиция в день выборов задержала у Капитолия мужчину с факелом и ракетницей. Тот сильно пах бензином и пытался пройти в центр для посетителей в здании Конгресса.
- Угрозы поджога. В городе Фаулер американского штата Нью-Йорк полиция задержала мужчину, угрожавшего сжечь избирательный участок.
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