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Призывники из Сочи будут служить в Южном военном округе

Осеннюю призывную кампанию обсудили в Сочи.

Источник: пресс-служба администрации Сочи

Мэр Сочи Андрей Прошунин обсудил вопросы по осенней призывной кампании на рабочем совещании с руководителем сочинской группы инспекторов объединенного стратегического командования по Южному федеральному округу Владимиром Сеиным и военным комиссаром города Александром Карповым.

«План на октябрь город выполнил, сочинцы направлены на краевой сборный пункт», — написал Прошунин в своем телеграм-канале.

Мэр подчеркнул, что жители Сочи, которых призвали в ряды Вооруженных сил РФ, будут служить исключительно в Южном военном округе и не будут направлены в зону проведения спецоперации.

Призывная кампания проходит до 31 декабря. Осенний призыв коснется мужчин в возрасте от 18 до 30 лет.