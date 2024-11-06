Призывники из Сочи будут служить в Южном военном округе

Мэр Сочи Андрей Прошунин обсудил вопросы по осенней призывной кампании на рабочем совещании с руководителем сочинской группы инспекторов объединенного стратегического командования по Южному федеральному округу Владимиром Сеиным и военным комиссаром города Александром Карповым.
«План на октябрь город выполнил, сочинцы направлены на краевой сборный пункт», — написал Прошунин в своем телеграм-канале.
Мэр подчеркнул, что жители Сочи, которых призвали в ряды Вооруженных сил РФ, будут служить исключительно в Южном военном округе и не будут направлены в зону проведения спецоперации.
Призывная кампания проходит до 31 декабря. Осенний призыв коснется мужчин в возрасте от 18 до 30 лет.