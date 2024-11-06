МИД России вызвал посла Молдавии

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Посла Молдавии в Москве вызвали в МИД РФ, где ему был заявлен протест в связи с недружественными дискриминационными действиями в отношении российских наблюдателей в составе мониторинговой миссии БДИПЧ ОБСЕ на президентских выборах, сообщил МИД РФ.