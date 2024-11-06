МИД России вызвал посла Молдавии

«В МИД России был вызван чрезвычайный и полномочный посол Республики Молдова в Российской Федерации Лилиан Дарий. Послу был заявлен решительный протест в связи с недружественными дискриминационными действиями официального Кишинева в отношении российских краткосрочных наблюдателей в составе мониторинговой миссии БДИПЧ ОБСЕ на президентских выборах в Молдавии», — сообщило министерство.
Перед первым туром голосования и конституционным референдумом о вступлении в ЕС, которые проходили 20 октября, молдавские власти немотивированно отказали в аккредитации пяти международным наблюдателям от России.
Перед вторым туром, состоявшимся 3 ноября, в аэропорту Кишинева трем российским членам миссии БДИПЧ ОБСЕ было отказано во въезде в Молдавию, несмотря на наличие аккредитации молдавского Центризбиркома.
«Такие действия являются грубым нарушением Кишиневом своих международных обязательств, в частности, Копенгагенского документа СБСЕ 1990 года и Конвенции СНГ 2002 года о стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод, участницей которых является Республика Молдова», — заявили в МИД РФ.
Там отметили, что данные шаги были предприняты государством-кандидатом в ЕС, что соответствующим образом характеризует европейские демократические ценности, к соблюдению которых стремится молдавское руководство.
«Аналогичное представление в связи с вопиющими действиями властей Молдавии в отношении международных наблюдателей от России делается руководству БДИПЧ ОБСЕ по линии постоянного представительства России при ОБСЕ в Вене», — добавили в МИД РФ.