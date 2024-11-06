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В Крыму выбрали председателя Счетной палаты

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя — РИА Новости Крым. На должность председателя Счетной палаты Крыма назначен депутат Госсовета республики Сергей Додонов. Об этом сообщает Telegram-канал крымского парламента.

Источник: РИА "Новости"

«Депутаты единогласно поддержали кандидатуру Сергея Додонова на должность председателя Счетной палаты Республики Крым сроком на пять лет», — говорится в сообщении.

Ранее в Госсовет поступило представление главы парламента Владимира Константинова назначит Додонова на эту должность.

Анатолий Заиченко, который ранее возглавлял Счетную палату РК освобожден от должности в связи с истечением срока его пребывания. Он руководил Счетной палатой Крыма с 2014 года.

Сергей Додонов родился 24 октября 1975 года в селе Сусанино Первомайского района Крымской области.

В 1997 году окончил Крымский государственный аграрный университет по специальности учет и аудит, является кандидатом экономических наук.

Трудовую деятельность начал с 1997 года ассистентом кафедры агробизнеса и ВЭД Крымского государственного аграрного университета.

В 2019 году назначен заместителем председателя Комитета Государственного совета Республики Крым по образованию, науке, молодежной политике и патриотическому воспитанию.

С 2021 года — заместитель председателя Комитета по образованию, науке, молодежной политике и патриотическому воспитанию.

С 2022 по сентябрь 2024 года — председатель Комитета по образованию, науке и молодежной политике.

Депутат Государственного Совета Республики Крым.