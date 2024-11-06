В Крыму выбрали председателя Счетной палаты

«Депутаты единогласно поддержали кандидатуру Сергея Додонова на должность председателя Счетной палаты Республики Крым сроком на пять лет», — говорится в сообщении.
Ранее в Госсовет поступило представление главы парламента Владимира Константинова назначит Додонова на эту должность.
Анатолий Заиченко, который ранее возглавлял Счетную палату РК освобожден от должности в связи с истечением срока его пребывания. Он руководил Счетной палатой Крыма с 2014 года.
Сергей Додонов родился 24 октября 1975 года в селе Сусанино Первомайского района Крымской области.
В 1997 году окончил Крымский государственный аграрный университет по специальности учет и аудит, является кандидатом экономических наук.
Трудовую деятельность начал с 1997 года ассистентом кафедры агробизнеса и ВЭД Крымского государственного аграрного университета.
В 2019 году назначен заместителем председателя Комитета Государственного совета Республики Крым по образованию, науке, молодежной политике и патриотическому воспитанию.
С 2021 года — заместитель председателя Комитета по образованию, науке, молодежной политике и патриотическому воспитанию.
С 2022 по сентябрь 2024 года — председатель Комитета по образованию, науке и молодежной политике.
Депутат Государственного Совета Республики Крым.