Когда Трамп станет президентом: дата инаугурации

Согласно американскому законодательству, 17 декабря коллегия выборщиков должна объявить результаты президентской гонки. После этого, 6 января 2025 года, в конгрессе состоится их утверждение.
Инаугурация президента США запланирована на 20 января. Церемония состоится в здании Капитолия в Вашингтоне и будет 60-й по счету в истории страны. Трамп станет первым президентом за последние 120 лет, который смог переизбраться, пропустив один срок. Вместе с ним в должность вступит и новый вице-президент Соединенных Штатов — 40-летний сенатор штата Огайо Джей Ди Вэнс.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал на то, что Москва будет делать выводы в связи с выборами президента США по конкретным заявлениям и шагам со стороны Вашингтона. В МИД РФ, в свою очередь, заявили, что в работе с новой американской администрацией Россия намерена отстаивать свои национальные интересы и ориентироваться на достижение целей специальной военной операции.