Олбани
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Когда Трамп станет президентом: дата инаугурации

Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп одержал победу на президентских выборах в США, состоявшихся 5 ноября. По данным The New York Times, его поддержали 277 выборщиков при минимальном пороге в 270 голосов. Кандидат от демократов и действующий вице-президент Камала Харрис набрала всего 224 голоса.

17

Согласно американскому законодательству, 17 декабря коллегия выборщиков должна объявить результаты президентской гонки. После этого, 6 января 2025 года, в конгрессе состоится их утверждение.

Инаугурация президента США запланирована на 20 января. Церемония состоится в здании Капитолия в Вашингтоне и будет 60-й по счету в истории страны. Трамп станет первым президентом за последние 120 лет, который смог переизбраться, пропустив один срок. Вместе с ним в должность вступит и новый вице-президент Соединенных Штатов — 40-летний сенатор штата Огайо Джей Ди Вэнс.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал на то, что Москва будет делать выводы в связи с выборами президента США по конкретным заявлениям и шагам со стороны Вашингтона. В МИД РФ, в свою очередь, заявили, что в работе с новой американской администрацией Россия намерена отстаивать свои национальные интересы и ориентироваться на достижение целей специальной военной операции.

Трамп Дональд