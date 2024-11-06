Когда Трамп станет президентом: дата инаугурации

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал на то, что Москва будет делать выводы в связи с выборами президента США по конкретным заявлениям и шагам со стороны Вашингтона. В МИД РФ, в свою очередь, заявили, что в работе с новой американской администрацией Россия намерена отстаивать свои национальные интересы и ориентироваться на достижение целей специальной военной операции.