Ильсур Метшин переизбран президентом Евразийского отделения ОГМВ

Мэр Казани Ильсур Метшин переизбран президентом Евразийского отделения Всемирной организации «Объединенные города и местные власти». Такое решение было принято сегодня на заседании Генеральной ассамблеи и Совета Международной ассоциации ОГМВ-Евразия, который проходит на площадке Всемирного форума городов в Каире. Участниками стали более 80 представителей муниципальных властей из регионов России и зарубежных стран. В рамках заседания были рассмотрены уставные вопросы и прошли тематические дискуссии с участием городов-партнеров.
По словам модератора встречи, председателя Ульяновской городской Думы Ильи Ножечкина, несмотря на непростую политическую обстановку, будучи на посту, Ильсур Метшин продолжает привлекать новых членов в отделение организации.
«Именно ему удается сделать так, чтоб голос ОГМВ-Евразии громко звучал в организации, именно его конструктивные предложения и идеи находят отклик у местных властей Евразии и обязательно используются в нашей общей работе в интересах развития городов и построения устойчивого будущего», — сказал модератор встречи Илья Ножечкин.
Мэр столицы Татарстана возглавляет пост президента Евразийского отделения Всемирной организации ОГМВ с 2006 года. В этом году он был переизбран в седьмой раз, последнее переизбрание прошло в 2021 году в рамках VIII Конгресса местных и региональных властей Евразии. После переизбрания Ильсур Метшин поблагодарил всех за оказанное доверие возглавить ОГМВ-Евразия и выразил уверенность, что в дальнейшем будет продолжена совместная работа для развития и укрепления организации.
Выступая перед участниками заседания, Ильсур Метшин напомнил, что
«Я лично встречался с господином Генеральным секретарем, и он уверил меня, что в измененной структуре ООН найдется место для местных и региональных властей, которые будут официально представлены за столом переговоров и смогут вносить свой вклад в формирование глобальной повестки дня».
Саммит стал историческим для объединения в плане количественного роста. По итогу 13 стран получили статус страны-партнера БРИКС. «Мероприятие стало доказательством того, что страны БРИКС и их стратегически важные партнеры представляют собой сильный союз стран с огромным потенциалом: экономическим, политическим, культурным и гуманитарным», — добавил мэр.
Участникам заседания был продемонстрирован ролик о саммите, прошедшего в Казани. «Друзья, это наша коллективная задача способствовать укреплению мирового порядка, нести ответственность за устойчивое развитие и безопасность в мире, мы — муниципальные власти тоже можем внести свой весомый вклад!», — обратился к присутствующим Ильсур Метшин.
Далее на тему участия в учреждении Ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС+ выступил генеральный секретарь организации, начальник управления международных и межмуниципальных связей Казгордумы Арсений Карякин. По итогу была поддержана инициатива создания Ассоциации и активное участие в ее работе.
На заседании были представлены новые члены Евразийского отделения Всемирной организации ОГМВ: города Агрыз и Иннополис из Татарстана.
В ходе заседания рассмотрен отчет о деятельности за последние три года ОГМВ-Евразия, а также ревизионной комиссии. Участники утвердили план уставных и рабочих мероприятий на 2025 год.
Модератором тематических дискуссий городов-партнеров стала вице-мэр Казани Евгения Лодвигова. Участников приветствовала генеральный секретарь ОГМВ Эмилия Сайз. Успешно реализованным опытом поделились министр Правительства Москвы, руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черемин, вице-мэр Бишкека Виктория Мозгачева, заместитель мэра Кишинева Ион Чебан и другие.
Напомним, Всемирный форум городов учрежден ООН и проходит раз в два года. Основные вопросы — изучение урбанизации и ее воздействие на сообщества и экономику городов. Форум в Египте проходит с 4 по 8 ноября, он собрал более 37 тыс. участников из 182 стран, став крупнейшим Всемирным городским форумом в истории.
Всемирная организация «Объединенные города и местные власти» — глобальная сеть, объединяющая 240 тыс. городов и регионов из 140 стран. ОГМВ состоит из семи региональных отделений. Одно из крупнейших — «ОГМВ-Евразия», которая представляет интересы местных властей Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Монголии, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Штаб-квартира ассоциации «ОГМВ-Евразия» находится в Казани.