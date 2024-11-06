Ильсур Метшин переизбран президентом Евразийского отделения ОГМВ

Мэр столицы Татарстана возглавляет пост президента Евразийского отделения Всемирной организации ОГМВ с 2006 года. В этом году он был переизбран в седьмой раз, последнее переизбрание прошло в 2021 году в рамках VIII Конгресса местных и региональных властей Евразии. После переизбрания Ильсур Метшин поблагодарил всех за оказанное доверие возглавить ОГМВ-Евразия и выразил уверенность, что в дальнейшем будет продолжена совместная работа для развития и укрепления организации.