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Премьер Словакии заявил, что отвергает русофобию

Премьер Словакии подтвердил готовность к нормализации отношений с Россией.

Источник: AP 2024

БРАТИСЛАВА, 6 ноя — РИА Новости. Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что отвергает русофобию и подтвердил готовность к нормализации отношений с РФ, когда это будет возможно.

«Я отвергаю и русофобию. Вы знаете, что я сделаю все для нормализации и стандартизации отношений с Россией, когда это будет возможно», — сказал Фицо на пресс-конференции в среду.

Ранее Фицо заявлял, что Словакия должна иметь нормальные отношения с Россией, он обещал также сделать шаги в этом направлении.

В декабре 2023 года Фицо говорил, что считает необходимым диалог Братиславы и Москвы и отвергает представление о необходимости из-за конфликта на Украине делать вид, что России не существует.