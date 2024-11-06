Премьер Словакии заявил, что отвергает русофобию

БРАТИСЛАВА, 6 ноя — РИА Новости. Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что отвергает русофобию и подтвердил готовность к нормализации отношений с РФ, когда это будет возможно.
«Я отвергаю и русофобию. Вы знаете, что я сделаю все для нормализации и стандартизации отношений с Россией, когда это будет возможно», — сказал Фицо на пресс-конференции в среду.
Ранее Фицо заявлял, что Словакия должна иметь нормальные отношения с Россией, он обещал также сделать шаги в этом направлении.
В декабре 2023 года Фицо говорил, что считает необходимым диалог Братиславы и Москвы и отвергает представление о необходимости из-за конфликта на Украине делать вид, что России не существует.