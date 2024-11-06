Егор Чумак стал новым главврачом детской больницы Новосибирска

Главный врачом новосибирской детской больницы скорой медицинской помощи назначен Егор Чумак, информирует пресс-служба медицинского учреждения.
Новый руководитель до этого возглавлял второе хирургическое отделение больницы.
Напомним, прежний руководитель детской клиники Ростислав Заблоцкий, возглавлявший больницу 17 лет, занял пост исполняющего обязанности министра здравоохранения Новосибирской области.
Ранее АиФ-Новосибирск рассказал, что в НСО выявили больше 20 детей c редкими наследственными заболеваниями. Сейчас в стране тестируют всех младенцев: родившихся в срок — на вторые сутки, недоношенных — на седьмые.