Олбани
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Радий Хабиров оценил развитие северо-востока Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров завершил свою рабочую поездку по северо-востоку посещением санатория «Карагай». В беседе с журналистом «Башинформа» он рассказал, как оценивает развитие этой части республики.

— Знаете, я хотел еще и проехать по Бирск-Тастуба-Сатка. Мы в этом году завершаем юридическое оформление. То есть дорога уже работает. Поэтому в принципе, на мой взгляд, получилась неплохая альтернативная дорога на северо-восток, — сказал Глава Башкирии.

По мнению Радия Хабирова, трасса М-5 очень перегружена.

— Там ведётся работа по расширению трассы, но впереди еще много работы и много денег надо, — отметил Глава региона. — Поэтому в постоянном диалоге с министерством транспорта России — потому, что трасса федеральная. Бирск-Тастуба — не в первый раз по ней езжу.

Причём в зимнюю погоду мы выехали — вполне комфортно доехали до Белокатая, потом практически по целому ряду районов. Это первое. Второе — в Белокатае новый глава, всё-таки глава там работал 8 лет и всё-таки мы приняли решение и поддержали кандидатуру и совет назначил. Женщина пришла, она выходец оттуда, всю жизнь проработала в Белокатайском районе. Поэтому пожелаем ей успеха. Она человек очень деятельный и мне кажется она найдет общий язык с жителями.

Радий Хабиров считает, что сейчас важны человеческие качества прежде всего, потому что это самое главное для руководителя.

— Заехал я в Новомуслюмово Мечетлинского района, не мог не заехать. В Белокатайском районе — там остро стоит проблема, уже несколько лет стоит закрытый ФОК. Поэтому быстро построим ФОК. Следующим летом начнем — в 26-м году сдадим. Все решения приняли, — подчеркнул Глава республики.

Помните эту историю, когда жители поехали на праздник, а на них машина наехала. Там уже все, уже под крышу заводят ДК. Хороший ДК, большой. Большая деревня, на тысячу человек. Ну и здесь вот мы посмотрели ряд объектов.

Я посмотрел колледж Большеустьикинский — вот этот пример хорошего колледжа. Он «Профессионалитет» выиграл. Он и внешне выглядит, и внутреннее содержание хорошее. Им там с оборудованием помочь.

Ну и конечно не мог не заехать на юбилей 55 лет Карагаю. Хороший санаторий, это наша жемчужина, здравница, поэтому и коллектив надо поздравить. Людям спасибо надо сказать.