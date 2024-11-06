Радий Хабиров оценил развитие северо-востока Башкирии

Причём в зимнюю погоду мы выехали — вполне комфортно доехали до Белокатая, потом практически по целому ряду районов. Это первое. Второе — в Белокатае новый глава, всё-таки глава там работал 8 лет и всё-таки мы приняли решение и поддержали кандидатуру и совет назначил. Женщина пришла, она выходец оттуда, всю жизнь проработала в Белокатайском районе. Поэтому пожелаем ей успеха. Она человек очень деятельный и мне кажется она найдет общий язык с жителями.