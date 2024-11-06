Радий Хабиров оценил развитие северо-востока Башкирии

— Знаете, я хотел еще и проехать по Бирск-Тастуба-Сатка. Мы в этом году завершаем юридическое оформление. То есть дорога уже работает. Поэтому в принципе, на мой взгляд, получилась неплохая альтернативная дорога на северо-восток, — сказал Глава Башкирии.
По мнению Радия Хабирова, трасса М-5 очень перегружена.
— Там ведётся работа по расширению трассы, но впереди еще много работы и много денег надо, — отметил Глава региона. — Поэтому в постоянном диалоге с министерством транспорта России — потому, что трасса федеральная. Бирск-Тастуба — не в первый раз по ней езжу.
Причём в зимнюю погоду мы выехали — вполне комфортно доехали до Белокатая, потом практически по целому ряду районов. Это первое. Второе — в Белокатае новый глава, всё-таки глава там работал 8 лет и всё-таки мы приняли решение и поддержали кандидатуру и совет назначил. Женщина пришла, она выходец оттуда, всю жизнь проработала в Белокатайском районе. Поэтому пожелаем ей успеха. Она человек очень деятельный и мне кажется она найдет общий язык с жителями.
Радий Хабиров считает, что сейчас важны человеческие качества прежде всего, потому что это самое главное для руководителя.
— Заехал я в Новомуслюмово Мечетлинского района, не мог не заехать. В Белокатайском районе — там остро стоит проблема, уже несколько лет стоит закрытый ФОК. Поэтому быстро построим ФОК. Следующим летом начнем — в 26-м году сдадим. Все решения приняли, — подчеркнул Глава республики.
Помните эту историю, когда жители поехали на праздник, а на них машина наехала. Там уже все, уже под крышу заводят ДК. Хороший ДК, большой. Большая деревня, на тысячу человек. Ну и здесь вот мы посмотрели ряд объектов.
Я посмотрел колледж Большеустьикинский — вот этот пример хорошего колледжа. Он «Профессионалитет» выиграл. Он и внешне выглядит, и внутреннее содержание хорошее. Им там с оборудованием помочь.
Ну и конечно не мог не заехать на юбилей 55 лет Карагаю. Хороший санаторий, это наша жемчужина, здравница, поэтому и коллектив надо поздравить. Людям спасибо надо сказать.