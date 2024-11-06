И.о. главы Самары Иван Носков посетил МП «ТТУ»

Так, Иван Носков посетил знаменитый музей ТТУ, затем осмотрел профильные помещения муниципального предприятия. В частности, он побывал в ремонтном цехе, где сейчас обновляют несколько трамваев, в том числе вагоны «Татра». И.о. главы Самары остался доволен увиденным. Он назвал ТТУ активно развивающимся предприятием, которое не стоит на месте, двигается вперед.