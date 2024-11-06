И.о. главы Самары Иван Носков посетил МП «ТТУ»

В среду, 6 ноября 2024 года, и.о. главы Самары Иван Носков посетил МП «Трамвайно-троллейбусное управление». Он осмотрел предприятие и вместе со специалистами отрасли обсудил развитие системы наземного электротранспорта. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Так, Иван Носков посетил знаменитый музей ТТУ, затем осмотрел профильные помещения муниципального предприятия. В частности, он побывал в ремонтном цехе, где сейчас обновляют несколько трамваев, в том числе вагоны «Татра». И.о. главы Самары остался доволен увиденным. Он назвал ТТУ активно развивающимся предприятием, которое не стоит на месте, двигается вперед.
«Трамваи — это удобно и экологично. Областное правительство и городская власть прикладывают усилия для улучшения транспортной системы — закупается новый подвижной состав, ремонтируются имеющиеся поезда и пути», — отметил Иван Носков.
Напомним, в 2024-м в Самаре капитально отремонтировали три трамвая «Татра ТЗ», закупили три новых трехсекционных трамвая, которые должны прибыть в город до конца года. А в 2025 и 2026 годах в областную столицу должны поставить еще 71 односекционный трамвай.