Мирзиёев поздравил Дональда Трампа с победой на выборах президента США

ТАШКЕНТ, 6 ноя — Sputnik. Шавкат Мирзиёев направил поздравление Дональду Трампу в связи с победой на выборах и избранием на пост Президента США, сообщает пресс-служба главы Узбекистана.
Он отметил, что убедительная победа Трампа на выборах еще раз наглядно подтвердила, что американский народ активно поддерживает его программы и планы, направленные на укрепление международного авторитета и экономической мощи США, обеспечение глобального развития и процветания.
«Мы высоко ценим неизменную позицию Соединенных Штатов Америки по поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности нашей страны, а также оказываемую постоянную поддержку нашим масштабным реформам, ставшим необратимыми».
Он также подчеркнул, что именно в первый президентский срок Трампа, после плодотворных переговоров, прошедших в мае 2018 года в Белом доме, начался новый этап стратегического партнерства между Узбекистаном и США.
«Благодаря Вашему личному вниманию наши межгосударственные отношения достигли беспрецедентного уровня развития, а наш политический диалог, основанный на взаимном доверии, уважении и поддержке, укрепился, значительно активизировались торгово-экономические, военно-технические, гуманитарные связи и сотрудничество в сфере безопасности», — говорится в поздравлении.
Президент добавил, что Узбекистан и впредь заинтересован в продолжении дружественных отношений с Администрацией США под руководством Трампа.
«Уверен, что наши совместные усилия позволят эффективно обогатить сотрудничество в политико-дипломатической, торгово-экономической, банковско-финансовой, энергетической, транспортной сферах, а также в сельском хозяйстве, цифровизации, инновациях, образовании и других областях новыми проектами. Верю, что в будущем обеспечение стабильного мира в Афганистане и содействие его экономическому и социальному развитию станет неотъемлемой частью нашего сотрудничества. В целях выведения наших долгосрочных и всеобъемлющих отношений на новый уровень ждем Вашего официального визита в Узбекистан», — отметил Шавкат Мирзиёев.
Напомним, что выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую — экс-президент Дональд Трамп.
Дональд Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (12.00 по ташкентскому времени) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.
По данным телеканала Fox News и агентства Ассошиэйтед Пресс Трамп одерживает победу и набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американские телеканалы CNN, NBC, ABC и CBS, газеты Hill, Washington Post, Wall Street Journal и New York Times, а также авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.