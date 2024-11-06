Главой города Фролово Волгоградской области стал Василий Данков

Василий Данков родился в 1958 году в селе Новая Чигла Таловского района Воронежской области. В 2002 году он завершил образование в Волгоградской академии госслужбы. С октября 2005 года работает на посту главы городского округа город Фролово. За время его работы в городе построили ФОК, современный роддом и другие объекты социальной инфраструктуры. Фролово регулярно участвовал в федеральных и региональных проектах и дважды становился победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.