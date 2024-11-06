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Главой города Фролово Волгоградской области стал Василий Данков

Управленец имеет большой опыт и уже руководил городским округом раньше.

Источник: Reuters

Как стало известно «Волгоградской правде.ру», 6 ноября 2024 года депутаты Фроловской городской думы выбрали его единогласно после проведения конкурса по отбору кандидатур.

Василий Данков родился в 1958 году в селе Новая Чигла Таловского района Воронежской области. В 2002 году он завершил образование в Волгоградской академии госслужбы. С октября 2005 года работает на посту главы городского округа город Фролово. За время его работы в городе построили ФОК, современный роддом и другие объекты социальной инфраструктуры. Фролово регулярно участвовал в федеральных и региональных проектах и дважды становился победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.